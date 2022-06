Pnrr, il progetto per il borgo storico di Santa Lucia del Mela primo in Sicilia tra quelli finanziati - Tempostretto

Un progetto da 1,6 milioni che renderà il borgo meta di un turismo slow. La soddisfazione del sindaco Sciotto e di Carlotta Previti

SANTA LUCIA DEL MELA – “Sono estremamente orgoglioso del risultato ottenuto per la comunità di Santa Lucia del Mela che è stata riconosciuta tra i primi borghi d’Italia e il primo in Sicilia meritevole di valorizzazione in cui si incontreranno storia, arte sacra basandosi su nuove forme collaborative tra amministrazione e cittadini”. A dirlo il sindaco di Santa Lucia del Mela Matteo Sciotto dopo aver appreso che il progetto del suo comune finanziato con i Fondi del Pnrr è stato primo in Sicilia.

Un progetto da 1,6 milioni

“Il progetto – prosegue Sciotto – finanziato con 1.600.000 euro, oltre risorse aggiuntive per finanziare nuove imprese, è il frutto di una sintesi di oltre 37 proposte di partenariato espressione del territorio che sono riuscite a dimostrare la coesione sociale per raggiungere l’obiettivo comune di offrire ai nostri giovani l’opportunità di restare grazie alla creazione di imprese su temi dell’economia circolare, della transizione ecologica e della digitalizzazione. Ripartendo però, dalla memoria storica degli anziani della comunità, dal patrimonio architettonico, dall’economia rurale, dagli elementi del paesaggio, alla cultura e tradizioni. Un progetto straordinario che renderà il borgo meta di un turismo slow, sostenibile con prodotti a Km zero, meta turistica organizzata che valorizzi le risorse materiali e immateriali del luogo. Tutto questo capitalizzando il sistema di rete territoriale coeso, espressione di un associazionistico socio-culturale attivo unito ad una vocazione artigianale e rurale, che dimostra l’esistenza di talenti e competenze inespresse e una forte spinta di innovazione culturale e sociale nella gestione di spazi e immobili pubblici che costituiscono luoghi fortemente identitari, non solo legati al protagonismo giovanile, ma anche a carattere intergenerazionale”.

Primo in Sicilia e nei primi 35 in tutta Italia

“Il mio ringraziamento – prosegue Sciotto – oltre agli uffici comunali ed al responsabile dell’Ufficio Tecnico, Letterio Lipari va in particolare a Carlotta Previti anch’essa partner di progetto, che ha messo a disposizione del comune di Santa Lucia Del Mela la sua esperienza e professionalità grazie alla quale il comune si è classificato tra i primi 35 in Italia su oltre 1595 proposte e il primo progetto in Sicilia delle proposte presentate non in forma aggregata tra comuni.



“Il Bando Attrattività dei Borghi Storici ha rappresentato il primo banco di prova sulle risorse del Pnrr per i piccoli comuni – dichiara Carlotta Previti – e sono felice che la scommessa sia stata vinta dal comune di Santa Lucia del Mela a cui sono particolarmente legata. Si è classificato primo nell’ambito del Pnrr M1C3 – Intervento 2.1 – attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale.

Il Ministero della Cultura ha premiato l’innovatività della proposta di trasformare il patrimonio di edifici religiosi, piazze, balconate, sottopassi storici e palazzi nobiliari del Borgo di Santa Lucia che saranno restaurati e rifunzionalizzati in spazi d’atelier di artisti emergenti e/o affermati per la realizzazione di installazioni/performance/mostre artistiche legate al tema della sostenibilità ambientale. Saranno finanziate nuove imprese (new-co) sull’arte del riciclo creativo combinando l’uso delle tecniche degli antichi mestieri rinnovate dalla creatività e originalità delle nuove tendenze contemporanee dei Designer fra tecnologia, tradizione e innovazione. Si punterà anche a iniziative sull’enogastronomia di eccellenza del territorio”.