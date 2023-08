Poca acqua a Messina, soffre la zona nord - Tempostretto

Due guasti in pochi giorni, segnalazioni da diverse zone della città

Giostra, San Licandro, Sant’Agata, Ganzirri, Torre Faro, Mortelle, ma anche diverse altre zone. A nord di Messina si soffre la carenza di acqua, che a volte arriva per pochissime ore al giorno e altre volte neanche quelle.

L’Amam aveva comunicato erogazione ridotta per lunedì 21 agosto, “a causa dei continui cali di tensione elettrica agli impianti di captazione di Torrerossa e Bufardo, verificatisi per il maltempo nelle scorse ore sulla zona etnea, i serbatoi principali che alimentano la rete idrica di Messina non si sono riempiti a sufficienza, per consentire la regolare distribuzione”; e poi di nuovo per mercoledì 23 agosto, per “un intervento urgente ad una condotta idrica adduttrice che serve il centro città e la zona nord”.

Progetto rete idrica

Ma i disagi sono proseguiti anche ieri e, dicono alcuni cittadini, praticamente per tutta l’estate. Problemi di una rete idrica da rifare, il progetto definitivo (da 21 milioni) è pronto e finanziato coi fondi del Pnrr. Il bando è stato pubblicato a fine giugno ed era possibile inviare le domande di partecipazione entro il 1 agosto. Si attende di conoscere l’aggiudicatario, che dovrà occuparsi di progettazione esecutiva, servizi e lavori.