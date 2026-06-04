Poca acqua in via Palermo e sul viale Giostra per una perdita alla Badiazza

Intervento Amam in corso a Messina nell'area del torrente. Attivo il servizio di autobotti

MESSINA – Tecnici al lavoro nella zona di Badiazza per riparare una perdita che è stata riscontrata nell’area del torrente. Da qui problemi idrici, senza “un normale approvvigionamento”, in via Palermo e sul viale Giostra a causa della perdita. A comunicarlo l’Amam.

La zona, a causa della perdita, è stata “oggetto, nei giorni scorsi, di un’opera di decespugliazione necessaria per consentire alle maestranze di rintracciare e raggiungere il punto in cui la condotta adduttrice che alimenta il serbatoio di Ritiro dovrà essere riparata, nonché per operare in sicurezza. Il luogo impervio rende difficile stimare i tempi del ripristino ma si assicura un miglioramento della distribuzione idrica nelle prossime 48 ore nell’intera zona interessata”, fa sapere la partecipata.

“Rimodulati i tempi di distribuzione nella zona di Badiazza, via Palermo e viale Giostra”

“A causa del mancato apporto, infatti, è stato necessario rimodulare i tempi di distribuzione nella zona di Badiazza e della via Palermo (soprattutto zona sommitale) e in alcune zone del viale Giostra, per garantire l’approvvigionamento giornaliero attraverso la rete. Restano sempre attivi i presidi a disposizione degli utenti che ne riscontrassero necessità, compreso il servizio sostitutivo di distribuzione con autobotti, nonché il servizio di pronto intervento attivo h 24 e 7 giorni su 7 al numero 090.3687711 che, tuttavia, grazie all’erogazione garantita comunque quotidianamente, pur se in fasce orarie non consuete, ha fatto registrare poche richieste di intervento nelle aree interessate”, fa sapere l’Amam.

L’immagine è di repertorio.