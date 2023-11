Pochi minuti di pioggia e Granatari si allaga VIDEO - Tempostretto

Non osiamo immaginare cosa succederebbe se la pioggia dovesse essere più intensa

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “SS 113 km11330: solo 5 minuti di pioggia. Capisco che al nord stanno peggio di noi ma dopo anni di segnalazioni non oso immaginare cosa succederebbe se piovesse ancora di più”.

Ci troviamo a Granatari, poco prima di Mortelle. Il tratto di strada in questione non risulta avere un adeguato sistema di deflusso delle acque piovane, soprattutto di quelle provenienti dalla prospieciente area collinare. Con pochi minuti di pioggia caduti ieri, venerdì 3 novembre, si è creata la situazione evidenziata nel video. Il segnalatore ci ha anche informato che una macchina è rimasta impantanata ed è dovuta intervenire la Polizia municipale. Non osiamo immaginare cosa succederebbe se la pioggia dovesse essere più intensa.