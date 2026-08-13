Poker del Milazzo nel test con la Messana Riviera

Prosegue il lavoro estivo delle due squadre che si sono incontrate per la seconda volta in pochi giorni
MESSINA – Continua la pre season della Messana Riviera, nel pomeriggio di mercoledì buon allenamento congiunto con il Milazzo (Serie D). Tre tempi da 30 minuti terminati con il risultato finale di 2-4 in favore dei mamertini. Replicando il test che si era giocato a Galati Mamertino qualche giorno fa luogo di ritiro del Milazzo.
Buone le sensazioni tratte in casa peloritana anche da questo allenamento congiunto, meccanismi di gioco sempre più sciolti e un’intesa sempre più presente. Spazio adesso agli allenamenti che ci accompagneranno ai primi impegni ufficiali.
Il racconto del test tra Messana Riviera e Milazzo
Primo tempo che resta in equilibrio, buon avvio degli uomini di Cosimini che si avvicinano al vantaggio con Fragapane. Rispondono gli uomini di Catalano con tre occasioni capitate sui piedi di Retucci, Dall’Oglio e Saverino senza però trovare la zampata per sbloccare il risultato.
Secondo terzo di gara che si apre con il Milazzo che mette la freccia al 34’ con Retucci. Appena 10 minuti dopo arriva il bis rossoblu con Pipitone che porta i suoi sul doppio vantaggio. Al 52’ il Messana Riviera avrebbe l’occasione per accorciare le distanze, Viola conquista un penalty che Trovato non riesce a trasformare colpendo il palo. Al 60’ poco prima del duplice fischio sono nuovamente i mamertini a trovare la via del goal con una punizione dal limite di Dall’Oglio che si insacca alle spalle di Capilli.
Nell’ultimo tempo c’è spazio per una reazione d’orgoglio del Messana Riviera, Ventra trasforma un penalty portando il risultato sul 1-3. Poco dopo è Daniel De Maria a prendersi la scena con una rete d’autore, serpentina, rouleta ai danni di un difensore e tiro dalla distanza che si insacca. Nel finale c’è spazio per la rete del 2-4 rossoblu con Pipitone che pone fine alle speranze di rimonta per i biancorossi.