 Messina, rotta la condotta della doccia nell’area dell’ex Fiera VIDEO

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Redazione

Messina, rotta la condotta della doccia nell’area dell’ex Fiera VIDEO

giovedì 13 Agosto 2026 - 11:00

L'acqua fuoriesce nel terreno

A poco più di un mese dall’inaugurazione del nuovo parco urbano dell’Agorà dello Stretto, la grande area riqualificata all’interno dell’ex Fiera di Messina mostra qualche segno di guasto e spreco idrico.

Un nostro lettore segnala una perdita d’acqua in corrispondenza delle docce installate sulla spiaggetta del parco (a ridosso del cartello che segnala il divieto di balneazione).

Acqua nel terreno

Come mostrano le immagini registrate sul posto, mentre i soffioni della doccia risultano regolarmente chiusi, alla base della struttura l’acqua fuoriesce a forte pressione da sotto l’asfalto e l’erba. La rottura o il cedimento della tubatura sotterranea di alimentazione sta trasformando il terreno circostante in una pozza, disperdendo litri e litri d’acqua potabile a continuo getto.

Serve un intervento da parte dei tecnici e degli enti competenti per bloccare la perdita, chiudere il flusso di alimentazione della doccia guasta e procedere al ripristino della condotta prima che lo spreco continui.

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