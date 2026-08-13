Il Messina atteso da un allenamento congiunto contro la Polisportiva Campitello

Ultimi giorni in ritiro, questo pomeriggio i biancoscudati si testano in una partitella contro una formazione locale

Prosegue il lavoro del Messina in questi ultimi giorni di ritiro a Cascia. Nella giornata di mercoledì seduta mattutina per la squadra che è stata suddivisa in due gruppi, alternando un lavoro di potenza in palestra a una parte tattica sul campo. Nel pomeriggio il gruppo ha lavorato sulla fase di non possesso, per poi svolgere un’esercitazione 10 contro 10 a campo grande. La seduta si è conclusa con una partitella finale.

Nella giornata odierna, giovedì 13 agosto, i biancoscudati affronteranno la Polisportiva Campitello in un nuovo allenamento congiunto, utile per mettere minuti nelle gambe e proseguire il percorso di preparazione alla nuova stagione. Altro test in vista del campionato che inizierà a settembre, prima la doppia sfida di Coppa Italia Eccellenza contro la Messana Riviera.