 Il Messina atteso da un allenamento congiunto contro la Polisportiva Campitello

Il Messina atteso da un allenamento congiunto contro la Polisportiva Campitello

Simone Milioti

Il Messina atteso da un allenamento congiunto contro la Polisportiva Campitello

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giovedì 13 Agosto 2026 - 11:30

Ultimi giorni in ritiro, questo pomeriggio i biancoscudati si testano in una partitella contro una formazione locale

Prosegue il lavoro del Messina in questi ultimi giorni di ritiro a Cascia. Nella giornata di mercoledì seduta mattutina per la squadra che è stata suddivisa in due gruppi, alternando un lavoro di potenza in palestra a una parte tattica sul campo. Nel pomeriggio il gruppo ha lavorato sulla fase di non possesso, per poi svolgere un’esercitazione 10 contro 10 a campo grande. La seduta si è conclusa con una partitella finale.

Nella giornata odierna, giovedì 13 agosto, i biancoscudati affronteranno la Polisportiva Campitello in un nuovo allenamento congiunto, utile per mettere minuti nelle gambe e proseguire il percorso di preparazione alla nuova stagione. Altro test in vista del campionato che inizierà a settembre, prima la doppia sfida di Coppa Italia Eccellenza contro la Messana Riviera.

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