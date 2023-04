Poker delle messinesi in Gara1 dei playoff di Serie C Gold - Tempostretto

Vittoria casalinghe per Basket School, Fortitudo, Orsa e Castanea. Le formazioni peloritane possono tra oggi e domani chiudere le rispettive serie

La Basket School Messina soffre ma fa sua gara-1 della semifinale playoff del campionato di serie C Gold, Memorial Haitem Fathallah. I giallorossi superano in rimonta, per 89-85, un Cus Catania gagliardo che non ha mai mollato. Vittoria più larga invece per la Fortitudo Messina che supera 81-61 l’Academy Catanzaro e per l’Orsa Barcellona che chiude per 90-77 contro la Polisportiva Alfa Catania. Vittoria tirata, in quanto arrivata dopo un tempo supplementare per il Castanea Basket contro la Dierre Reggio Calabria per 96-92.

Nella giornata odierna per tre delle formazioni del messinese, la Basket School giocherà a Catania nella giornata di domani, c’è la possibilità di chiudere i conti in gara due che si svolgeranno su campi opposti, quindi le formazioni peloritane che hanno giocato gara1 in casa affronteranno tutte una trasferta. Serve la vittoria per passare il turno e quindi sognare, a quel punto senza dubbi, altre tre promozioni tutte messinesi nella prossima Serie C Interregionale che già ha visto promosse la Svincolati Milazzo e la Siaz Piazza Armerina.

Basket School Messina – Cus Catania 89-85

I catanesi di coach Gaetano Russo, trascinati da un Tamulis in serata di grazia (30 punti con 6 triple), hanno giocato una gara coraggiosa. Hanno rimontato un passivo di 13 punti (42-29), portandosi in vantaggio di 9 lunghezze sul 54-63: in questo frangente gli scolari vedevano le streghe. Gli ultimi tredici minuti però hanno visto protagonista la Basket School, brava a serrare i ranghi in difesa e trovare le giuste soluzioni in attacco, grazie alle triple di Scimone e Zivkovic ed ai canestri di Tartamella, Linde e Di Dio. E’ arrivata così una rimonta incredibile (parziale di 30-12) che ha permesso al team del presidente Zanghì di allungare fino al +9 (84-75), poi gestire ii vantaggio fino al termine e conquistare la prima importante vittoria in questa serie di semifinale.

Orsa Barcellona – Alfa Catania 90-77

Inizia nel miglior modo possibile il primo turno play-off dell’Orsa Basket Barcellona. Il quintetto di coach Filippo Biondo ha battuto sul parquet casalingo del PalAlberti l’Alfa Basket Catania di coach Davide Di Masi, portandosi così in vantaggio 1-0 nella serie la cui vincente disputerà la finale play-off per la promozione in Serie B Interregionale. In vantaggio sin dal primo quarto l’Orsa tiene a distanza l’Alfa che tenta di reagire, al riposo lungo lo score è 54-42.

Con un ulteriore sforzo gli etnei si riportano fino al 69-53, ma Barcellona allunga in modo deciso e dilaga nel quarto quarto chiudendo sul +13 la gara (90-77). Sale a otto il numero di successi consecutivi dell’Orsa Barcellona, che sta continuando a giocare una grande pallacanestro dimostrando anche un’ottima condizione fisica.