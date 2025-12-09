 Polemica sugli impianti sportivi a Messina, "un Consiglio straordinario per fare chiarezza"

Polemica sugli impianti sportivi a Messina, “un Consiglio straordinario per fare chiarezza”

Marco Olivieri

Polemica sugli impianti sportivi a Messina, “un Consiglio straordinario per fare chiarezza”

martedì 09 Dicembre 2025 - 11:58

In contrapposizione con "la narrazione dell'ammministrazione", Carbone e altri 17 consiglieri d'opposizione hanno chiesto di fare luce su "ritardi e disservizi"

MESSINA – “Gli impianti sportivi sono un autentico esempio di buon governo della città di Messina. Ma ci vuole coraggio! Apprendo con sgomento che il sindaco di Messina e il sindaco di Taormina stanno rappresentando al Salone delle Bandiere nella classica conferenza stampa una realtà parallela in cui gli impianti sportivi sono un autentico esempio di buon governo della città di Messina”. Così commenta il consigliere di Fratelli d’Italia Dario Carbone. “E ringrazio i 17 colleghi di opposizione che compattamente, e con solerzia, hanno sottoscritto la mia richiesta di Consiglio comunale straordinario sugli impianti sportivi alla luce delle dichiarazioni odierne”.

Scoppia insomma una polemica in contrapposizione con “la narrazione dell’ammministrazione”. “Li invito a discuterne in Consiglio Comunale o nella commissione consiliare Sport, come richiesto da tempo, senza avere riscontro, anziché nel Salone delle Bandiere con la claque al seguito”, continua Carbone.

“Facciamo luce sui tardi della piscina Cappuccini, i disservizi nei palazzetti, i problemi con Akademia e altre criticità”

“Ci spiegheranno l’anno e mezzo di ritardo nell’apertura della piscina Cappuccini, la gestione degli impianti di Villa Dante e la mancata risposta alle interrogazioni sull’affidamento alla Social City in assenza di contratto di servizio approvato dal Consiglio comunale.. E ancora: le ragioni dei continui disservizi elettrici e idrici nei palazzetti sportivi, il rischio di abbandono dell’Akademia a Messina, il silenzio sul futuro dello scheletro di piscina a San Licandro, l’assenza di impianti natatori nella zona sud e, dulcis in fundo, oltre a molto altro, i rapporti pregressi con i vertici dell’Acr Messina”, incalza sempre il consigliere di Fratelli d’Italia.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da piazza Municipio alla nuova isola pedonale: la magia del Natale illumina Messina VIDEO
“Un Natale sempre più illuminato a Messina” con l’accensione degli alberi VIDEO e FOTO
Le ville di Messina si illuminano per Natale, oggi l’accensione delle luminarie
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED