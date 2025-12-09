“26 milioni di euro per gli impianti sportivi a Messina”

Il sindaco Basile e l'assessore Finocchiaro hanno illustrato le attività dal 2018, tra efficientamento energetico e manutenzione. L'ex centrodestra Calabrò passa a Sud chiama Nord

MESSINA – “Dal 2018 l’amministrazione comunale si è impegnata nella riqualificazione e la messa in sicurezza degli impianti sportivi cittadini. Partivamo da sottozero e abbiamo recuperato 16 impianti. Oggi ne abbiamo 24. L’impegno riguarda un investimento di oltre 26 milioni di euro per gli impianti sportivi di cui 4 milioni e 500 per l’efficientamento energetico e 1 milione e 950 per la manutenzione ordinaria”. Per il consueto appuntamento a Palazzo Zanca di Sud chiama Nord, il sindaco Federico Basile, l’assessore con delega allo Sport Massimo Finocchiaro e l’esperto Francesco Giorgio hanno illustrato “l’impegno di questi anni e nei prossimi si raccoglieranno i frutti”. Il tutto con in collegamento da Palermo il leader Cateno De Luca e, nel Salone delle Bandiere, la new entry di ScN: il commerciante Enzo Calabrò, “di una famiglia di imprenditori”, proveniente da esperienze nel centrodestra (Lega e Fratelli d’Italia).

Riguardo al nodo ex GIl, così ha risposto il sindaco: “Abbiamo fatto dei piccoli lavori di manutenzione ordinaria all’interno. E la struttura saràgarantita da gennaio con un presidio. Anche sull’ex Gil sono in programma lavori d’efficientamento energetico con un bando che uscirà la prossima settimana per completare i lavori sulla parte esterna. A partire dalla tettoia. Daremo dignità a un impianto molto fruito”.

“Il Celeste riqualificato potrebbe sopperire alla chiusura del Bonanno durante i lavori”

Per la piscina scoperta Cappuccini di via Torrente Trapani, chiusa da anni, l’obiettivo è ormai il gennaio 2026, con la gestione di Messina Social City e sono in corso alcuni lavori. Riguardo al problema dell’utilizzo degli impianti oggetto dei lavori, Basile e l’assessore Finocchiaro hanno rassicurato che cercheranno, con la collaborazione delle società, a far sì che le squadre potranno continuare ad allearsi. “Il Celeste, una volta pronto, potrà sopperire alle altre chiusure, come quella del Bonanno”, ha precisato il primo cittadino.

Ma è polemica con le opposizioni e i 18 consiglieri comunali, primo firmatario Dario Carbone, hanno chiesto un Consiglio comunale straordinario per “fare chiarezza su ritardi e criticità”.

