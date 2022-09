Polfer, non solo controlli e arresti: quell'uomo sdraiato sui binari a Messina salvato in extremis - Tempostretto

Gli agenti hanno salvato anche un 79enne che per errore si era inoltrato lungo la linea ferroviaria, di notte e nel corso di un violento temporale che gli aveva fatto perdere l’orientamento

MESSINA – E’ tempo di bilanci di fine stagione anche per quanto riguarda l’attività della Polizia di Stato in ambito ferroviario. Controlli che hanno interessato anche Messina, dove gli agenti della Polfer si sono distinti, per professionalità, in più occasioni. I poliziotti, nel contesto di tali interventi, hanno salvato un uomo che si era sdraiato sui binari. Considerata la pericolosità della situazione e la mancanza di collaborazione dello stesso, lo hanno sollevato di peso trasportandolo al sicuro fino al marciapiede più vicino. In una diversa circostanza gli agenti hanno salvato un anziano di 79 anni, sempre a Messina, che per errore si era inoltrato lungo la linea ferroviaria, in piena notte e nel corso di un violento temporale che gli aveva fatto perdere l’orientamento. E’ stato salvato mentre sopraggiungeva un treno. Gli agenti della Polfer di Messina hanno anche indagato, per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere, un italiano di 39 anni: insospettiti da una lunga custodia trasportata dall’uomo, che si aggirava all’interno della stazione, lo hanno fermato e perquisito, rinvenendo, oltre ad una carabina, anche una scatola di piombini occultata nel borsello e due coltelli della lunghezza di 31 e 25 cm che deteneva uno nella cintura del pantalone e l’altro all’interno della valigia.

Il bilancio delle principali attività di controllo, effettuate dalla Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia, nel periodo estivo, è complessivamente di 5 arrestati, 43 indagati, 43.332 persone controllate, 531 treni presenziati, 624 veicoli ispezionati e 3.992 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria.