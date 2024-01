Policlinico. Ambulanza bloccata dal parcheggio selvaggio

La segnalazione di un lettore

Segnalazione WhatsApp al 366,8726275: “Ordinaria follia al Policlinico di Messina nell’area antistante il padiglione Ni… Macchine ferme e bloccate con ambulanza che non riesce a passare per le auto sul marciapiede”.

Speriamo che tutto si sia risolto per il meglio ma è inaccettabile che si debbano correre rischi assurdi per la maleducazione di alcuni automobilisti che parcheggiano in modo selvaggio riducendo drasticamente l’ampiezza della carreggiata. Peraltro in questo modo i pedoni sono costretti a transitare sulla strada. Se non si può contare sulla civiltà delle persone, forse è meglio introdurre un limite massimo agli ingressi delle macchine.