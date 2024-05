Policlinico, aperture domenicali per azzerare le liste d’attesa: al via le misure straordinarie AUDIO

Accesso più rapido e cure tempestive, gli obiettivi del commissario Santonocito

ASCOLTA Le dichiarazioni del commissario Santonocito sulle liste d’attesa rilasciate a Tempostretto

di Carmelo Caspanello

MESSINA – Il Policlinico di Messina apre le porte al territorio e implementa un piano straordinario di aperture domenicali per combattere le liste d’attesa e rispondere all’urgente bisogno di salute della popolazione. L’iniziativa, promossa dalla direzione strategica guidata dal manager Giorgio Giulio Santonocito, prevede un’organizzazione capillare che coinvolge l’intero ospedale, con l’obiettivo di smaltire i pazienti in attesa già dal 2023 e di ridurre drasticamente i tempi per quelli in lista per il 2024.

Un piano strutturato per il recupero delle prestazioni. Il piano si articola su due fronti: interventi chirurgici e attività ambulatoriale. Per quanto riguarda gli interventi chirurgici, l’obiettivo è di raggiungere un abbattimento significativo entro l’estate, con la chiamata dei pazienti in lista dal 2023 e a seguire di quelli in attesa dai primi mesi del 2024. Nello svolgimento delle attività di recupero si terrà conto dei giorni trascorsi dalla data di inserimento in lista d’attesa, delle classi di priorità clinica e, soprattutto per l’attività chirurgica, delle prestazioni per le quali vi è un elevato indice di fuga. L’attività ambulatoriale vedrà l’ampliamento degli orari di apertura di diversi reparti, con l’attivazione di doppi turni infrasettimanali e l’apertura di alcuni ambulatori anche il sabato e la domenica. Tra questi, radiologia, radiologia oncologica, neuroradiologia, endocrinologia, endoscopia digestiva, neurologia, oncologia, cardiologia, diabetologia, chirurgia vascolare, geriatria, gastroenterologia, neuropsichiatria infantile, psichiatria e pneumologia.

Un impegno per il diritto alla salute. “Il tema delle liste d’attesa rappresenta una priorità assoluta per il nostro ospedale – dichiara il Manager Santonocito – e questo piano rappresenta un impegno concreto per garantire il diritto alla salute dei cittadini. Stiamo investendo sul personale, sia in termini numerici che di stabilizzazione, e lavorando alacremente per ottimizzare i processi organizzativi. Confidiamo che questo piano straordinario possa dare una risposta efficace e tempestiva alle esigenze dei pazienti”.

Un monitoraggio costante per l’ottimizzazione del piano. L’andamento del piano sarà oggetto di un monitoraggio costante, con aggiornamenti periodici sui progressi raggiunti e sugli obiettivi conseguiti. La direzione strategica del Policlinico di Messina è determinata a garantire un servizio sanitario efficiente e accessibile a tutti i cittadini, ponendo al centro il diritto alla salute e al benessere della collettività.

Santonocito: “Le liste d’attesa: un problema organizzativo da risolvere”. “Le liste d’attesa, soprattutto in ambito ospedaliero, rappresentano un problema di natura organizzativa che può essere affrontato con specifiche revisioni dei processi interni”, afferma il Manager Giorgio Giulio Santonocito. “Come ospedale, abbiamo il dovere etico di garantire prestazioni tempestive ai pazienti. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario un duplice investimento sul personale: sia in termini numerici, per colmare le carenze strutturali, sia in termini di stabilizzazione, per offrire ai professionisti un ambiente lavorativo stabile e sereno. In quest’ottica, abbiamo già assunto nuove unità per rafforzare le équipe e aumentare la produttività. Il piano di abbattimento delle liste d’attesa è in fase di attuazione e monitoraggio costante. Nei prossimi giorni comunicheremo l’andamento del piano e gli obiettivi raggiunti”.

IL PIANO

Nel piano, che coinvolge in modo trasversale tutte le specialità, sono stati previsti slot aggiuntivi sia dal lunedì al venerdì, sia nel week end. Già da diversi giorni le unità di Radiodiagnostica, Radiologia Oncologica e Neuroradiologia sono partite con l’attività nei week end: la domenica si eseguono regolarmente Tac Body (dalle 8 alle 14), Tac coronarica (dalle 8 alle 20), RM body e RM prostata il sabato pomeriggio (dalle 14 alle 20) ed è attivo per tutta la giornata l’ambulatorio di neuroradiologia (dalle 8 alle 20). Su settimana è stato previsto un doppio turno per l’ambulatorio di ecografia (lunedì pomeriggio dalle 14 alle 20) e di senologia (il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 20). Operativi nei week end – oltre alle integrazioni settimanali – anche i reparti di endocrinologia (domenica mattina), endoscopia Digestiva (domenica mattina e sabato pomeriggio), neurologia e malattie neuromuscolari (domenica mattina), oncologia (sabato e domenica mattina), l’UTIC (domenica mattina), la diabetologia (sabato e domenica mattina). Il sabato mattina sono aperti gli ambulatori di chirurgia vascolare, geriatria, gastroenterologia e malattie intestinali croniche, neuropsichiatria infantile e psichiatria; il sabato pomeriggio la pneumologia. Sono in programma ulteriori aperture nel fine settimana.