 Policlinico di Messina. Cup, Urp, Centralino e Ufficio Cartelle Cliniche trasferiti al padiglione C

Policlinico di Messina. Cup, Urp, Centralino e Ufficio Cartelle Cliniche trasferiti al padiglione C

Redazione

Policlinico di Messina. Cup, Urp, Centralino e Ufficio Cartelle Cliniche trasferiti al padiglione C

giovedì 21 Maggio 2026 - 11:20

Spazi più accessibili per cittadini e operatori

Da venerdì 22 Maggio gli Uffici Cartelle Cliniche, il Centro Prenotazioni Aziendale (CUP), l’Ufficio Relazioni con il pubblico e il Centralino del Policlinico di Messina saranno trasferiti al padiglione C.

Un cambiamento organizzativo voluto dalla Direzione Aziendale per offrire spazi più accessibili per cittadini e operatori.

Per ragioni logistiche gli spostamenti avverranno già a partire da oggi, giovedì 21 maggio, pertanto gli sportelli al pubblico resteranno chiusi.

Le richieste per il rilascio delle cartelle cliniche potranno comunque essere fatte con queste modalità.

Per le prenotazioni di visite specialistiche è possibile chiamare il numero verde 800332277, abilitato per le chiamate da rete fissa e 09411898059 da cellulare.

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