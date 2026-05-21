Scuola di Torre Faro. Incendio di marzo, ecco i soldi per le riparazioni

Gli interventi serviranno a rimuovere la fuliggine e a verificare la qualità dell'aria per riprendere le lezioni

La notizia attesa per la scuola di Torre Faro. Il Comune di Messina ha approvato lo stanziamento dei fondi necessari a restituire la piena agibilità ai locali dell’Istituto comprensivo Evemero da Messina. Sedicimila euro, iva compresa, per finanziare un intervento di igienizzazione e messa in sicurezza dei locali, danneggiati da un rogo lo scorso 9 marzo.

L’aria irrespirabile

Quel giorno si era sviluppato un incendio improvviso, causato da un guasto tecnico e dal conseguente corto circuito dell’impianto elettrico. Le fiamme avevano seriamente danneggiato alcune stanze, provocando anche una massiccia diffusione di cenere e monossido di carbonio in tutto l’edificio scolastico.

La densa coltre di fuliggine depositata sulle pareti e sugli arredi, unita alla presenza di gas tossici sprigionati dalla combustione, avevo reso l’aria irrespirabile, costringendo i responsabili a vietare l’accesso alla struttura e a sospendere le attività didattiche, amministrative e di laboratorio per l’impossibilità di garantire la tutela della salute.

I costi

Undicimila euro saranno destinati alla pulizia straordinaria, alla rimozione della fuliggine e alla decontaminazione di pavimenti, infissi e attrezzature; milletrecento euro serviranno per fare i campionamenti e i test tecnici sulla qualità dell’aria, mentre novecento euro verranno impiegati per la prima fase di caratterizzazione dei rifiuti.

I costi relativi alla successiva movimentazione e allo smaltimento del materiale bruciato saranno invece quantificati e assegnati con un provvedimento successivo, non appena i volumi dei detriti saranno definiti con precisione.