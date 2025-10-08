Policlinico di Messina. Il 17 ottobre consulenze gratuite sulla menopausa

Ecco come prenotarsi

Venerdì 17 ottobre l’Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia aderisce al fine settimana sulla Menopausa promosso dalla Fondazione Onda Ets e organizza una giornata di consulenze gratuite dalle 8:30 alle 12:30, negli ambulatori al piano 0 del Padiglione NI. È necessario prenotare chiamando il numero 090 2213569 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

«Quello della menopausa è un tema di cui si parla, ma spesso viene trattato in modo superficiale, portando molte donne a convivere passivamente e in silenzio con i sintomi di questa fase di profondo cambiamento. Con l’aumento della prospettiva di vita, oggi una donna può trascorrere in menopausa circa trent’anni: un periodo lungo e delicato, in cui un’informazione corretta, una prevenzione consapevole e, quando necessario, un trattamento adeguato dei sintomi possono contribuire significativamente a migliorare la qualità della vita e a limitare l’insorgenza di problematiche croniche degenerative nel lungo periodo», dice Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda Ets.