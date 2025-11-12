Policlinico di Messina. Oggi l’inaugurazione della nuova risonanza magnetica

L'Ospedale Universitario compie un balzo tecnologico con l'introduzione di un macchinario all'avanguardia, essenziale per la neuro-diagnostica e la ricerca
Il Policlinico di Messina vive un momento importante nel suo percorso di rinnovamento tecnologico. L’inaugurazione ufficiale della nuova Risonanza Magnetica (RM) da 3 Tesla è in programma per oggi, alle ore 17, al Piano terra del Padiglione F.
L’installazione di questo macchinario, che rappresenta un investimento strategico nell’ambito del potenziamento del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, mira a elevare significativamente lo standard assistenziale offerto ai cittadini di Messina e della Sicilia.
Precisione e velocità con la tecnologia 3 Tesla
La Rm da 3 Tesla è un’apparecchiatura di ultima generazione che opera con un campo magnetico molto più intenso rispetto ai modelli tradizionali, garantendo un’altissima qualità delle immagini diagnostiche.
I principali benefici attesi per l’utenza e la ricerca sono:
- Diagnosi Superiore: La maggiore potenza e l’alta risoluzione permettono di individuare con maggiore precisione patologie complesse, soprattutto in campo neurologico e oncologico, come dimostrato dall’utilizzo di questa tecnologia in centri di eccellenza.
- Tempi di Esame Ridotti: Nonostante la complessità, il macchinario è in grado di abbreviare notevolmente i tempi di scansione, un fattore cruciale per ridurre le liste d’attesa e migliorare il comfort dei pazienti.
- Ricerca e Didattica: La Rm 3 Tesla è essenziale anche per il ruolo universitario del Policlinico, offrendo uno strumento indispensabile per studi clinici avanzati e la formazione dei futuri specialisti.