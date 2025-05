Policlinico di Messina, visite gratuite in dermatologia con la campagna “Save your skin”

Sabato 24 maggio consulti e visite gratuite sulla prevenzione del melanoma. Ecco come prenotare

MESSINA – Anche quest’anno l’Unità ospedaliera complessa di Dermatologia del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, diretta dal prof. Fabrizio Guarneri, parteciperà all’iniziativa “Save your skin”, prevista per sabato 24 Maggio, dalle 9 alle 13. In tale occasione sarà possibile ricevere consulti e visite gratuite; è necessario prenotare tramite il call center dedicato, operativo 7 giorni su 7, dalle 08.30 alle 19.30, al numero 800 991126. L’iniziativa è promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse) nell’ambito della campagna nazionale della prevenzione e della diagnosi precoce del melanoma.

L’importanza della diagnosi precoce

Il melanoma è il terzo tumore maligno più frequente e il primo per mortalità in ambito dermatologico, oltre ad essere uno dei tumori più gravi in senso assoluto, a causa della sua elevata capacità di metastatizzazione. La sua incidenza è in costante crescita, soprattutto a causa di errori comportamentali nell’esposizione al sole, mancata applicazione di adeguati mezzi di protezione, uso di fonti artificiali di radiazioni ultraviolette. Tuttavia, la diagnosi e il trattamento precoci possono radicalmente modificare la prognosi: melanomi di spessore inferiore a 0,75 mm presentano oggi aspettative di vita a 10 anni prossime al 100%. Le campagne di informazione e prevenzione, unitamente ai notevoli progressi diagnostici, hanno dimostrato nel tempo notevole efficacia nel favorire l’identificazione precoce dei melanomi e risultano essenziali per il progresso verso una cultura di riduzione del rischio.