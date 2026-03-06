Policlinico. Il nuovo direttore generale Iacolino ha incontrato la rettrice Spatari

Presenti anche la direttrice amministrativa Elvira Amata e il direttore sanitario Giuseppe Murolo

MESSINA – Si è insediato al Policlinico di Messina il nuovo direttore generale, Salvatore Iacolino. Oggi un primo momento di incontro alla presenza della rettrice Giovanna Spatari, della direttrice amministrativa, Elvira Amata, e del direttore sanitario Giuseppe Murolo.

Sessantadue anni, avvocato, Iacolino è stato fino a pochi giorni fa direttore del Dipartimento di Pianificazione Strategica dell’assessorato regionale della Salute. Un percorso professionale, il suo, caratterizzato da una lunga esperienza manageriale in sanità, iniziata nel 1988 prima come funzionario e poi come dirigente. Nel corso degli ultimi anni ha ricoperto numerosi incarichi direzionali: è stato commissario straordinario presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo, direttore amministrativo dell’Asp di Caltanissetta e Siracusa; ancor prima, dal 2005 al 2009, direttore generale dell’Asp di Palermo e dal 2001 al 2005 Direttore Amministrativo dell’ASP di Agrigento.

Il neo direttore generale del Policlinico ha voluto incontrare anche i direttori dei Dipartimenti Assistenziali e i direttori dei Dipartimenti Universitari di area medica per un primo confronto e per condividere la propria visione, anche rispetto alle priorità e agli obiettivi essenziali da perseguire per il miglioramento dei servizi.

“È per me un onore – ha detto il dottor Iacolino – tornare alla guida di un’Azienda Ospedaliera Universitaria e ringrazio la Rettrice per la fiducia accordata. Sono convinto che le peculiarità di un policlinico – in cui assistenza, didattica e ricerca convivono – non possano che essere un valore aggiunto per i pazienti e gli utenti che afferiscono al nostro ospedale. L’obiettivo che mi pongo è certamente quello di far crescere questa Azienda, in sinergia con l’Università ed anche con uno sguardo aperto al territorio, in una logica di rete che di certo può contribuire al miglioramento dei processi per rendere le prestazioni più eque ed accessibili”.

“Ho individuato e scelto il dott. Iacolino – ha sottolineato la rettrice prof.ssa Giovanna Spatari– perché consapevole delle sue riconosciute competenze e del suo valore. Sono felice che la nostra Azienda Ospedaliera Universitaria da oggi abbia alla guida un Direttore Generale e sono certa che potremo lavorare in condivisione, come sempre, per il bene in primo luogo dei pazienti e al tempo stesso per favorire un percorso di potenziamento dell’Azienda e di valorizzazione di tutte le professionalità che ogni giorno operano con tanto impegno e dedizione”.

“Siamo convinti – hanno evidenziato la dott.ssa Elvira Amata e il dott. Giuseppe Murolo – che la presenza di Iacolino, con la sua esperienza e conoscenza, anche legata all’importante lavoro svolto in assessorato, non potrà che essere un valore aggiunto per l’azienda e un motivo di crescita e stimolo ulteriore per tutti i professionisti”.