Tapis roulant tra stazione e aeroporto di Catania, la Regione dà il via libera

venerdì 06 Marzo 2026 - 22:00

Ora la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica

Un percorso pedonale sopraelevato di circa 780 metri, dotato di tapis roulant in entrambi i sensi di marcia, per collegare la stazione ferroviaria di Fontanarossa ai terminal dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Il governo regionale ha dato il via libera a questa soluzione, indicata come la migliore nel corso del tavolo tecnico convocato lo scorso ottobre dall’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, che permetterà di garantire un’integrazione intermodale, tra trasporto ferroviario e aereo, diretta, funzionale e sicura per i passeggeri. L’approvazione della giunta è un passaggio necessario per procedere con la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte), che precede l’avvio dell’iter autorizzativo e della successiva programmazione dell’intervento. 

«La realizzazione di un collegamento stabile tra la stazione e il terminal aeroportuale di Catania – dice il presidente della Regione, Renato Schifani – è un obiettivo strategico nell’ottica del potenziamento delle infrastrutture di mobilità regionale, che garantirà elevati standard di accessibilità e di sicurezza ai passeggeri siciliani e ai tanti turisti che ogni anno utilizzano lo scalo etneo. Una soluzione che ci consentirà di avere un servizio più moderno e in linea con gli standard internazionali».

«Andiamo avanti con l’ammodernamento dell’infrastrutturazione della nostra Isola – aggiunge l’assessore regionale alla Mobilità, Alessandro Aricò – colmando un gap ultradecennale della Sicilia, con la realizzazione di progetti all’avanguardia».

