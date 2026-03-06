 Imu enti non commerciali, arriva la conferma: l'Iacp dovrà pagare 3 mln al Comune di Messina

Imu enti non commerciali, arriva la conferma: l’Iacp dovrà pagare 3 mln al Comune di Messina

Redazione

Imu enti non commerciali, arriva la conferma: l’Iacp dovrà pagare 3 mln al Comune di Messina

venerdì 06 Marzo 2026 - 21:21

La Corte di giustizia tributaria dà ragione a Palazzo Zanca dopo i ricorsi presentati dall'Istituto. L'ex assessore Cicala: "Oltre 10 milioni d'accertamenti"

MESSINA – I giudici lo confermano: in relazione all’Imu per gli enti non commerciali, l’Iacp, Istituto autonomo case popolari, dovrà pagare 3 milioni al Comune di Messina.
L’attività di verifica iniziata dall’ex assessore Roberto Cicala e dal suo staff tributi, guidato dal dirigente Emiliano Conforto, ha visto rigettato anche in Corte di giustizia tributaria di secondo grado i ricorsi presentati da Iacp per gli anni d’imposta dal 2018 al 2022.

L’Istituto dovrà pagare al Comune 3 milioni fino all’anno di imposta 2022, oltre agli anni d’imposta 2023-2024-2025, che Palazzo Zanca richiederà in virtù delle sentenze favorevoli.
Il Comune è stato difeso, nei ricorsi presentati, dall’avvocato Carlo Nucita (nella foto in basso) in entrambi i gradi di giudizio.
Ricorda Cicala: “Tutta l’attività di accertamenti sugli enti non commerciali ha prodotto oltre 10 milioni di accertamenti tributari, in cui i ricorrenti hanno avuto rigettati il 95% in primo grado e appunto ieri Iacp anche il secondo grado. Il Comune ha già incassato 2,5 milioni dall’Unime in virtù di una transazione l’anno precedente”.

Carlo Nucita

