Policlinico di Messina tra eccellenze cliniche e tecnologie obsolete

L'ospedale universitario brilla in formazione e aderenza terapeutica, ma è frenato da costi elevati e da una cronica vetustà delle apparecchiature

Il Policlinico “Gaetano Martino” di Messina si posiziona in modo variegato all’interno del Modello di Valutazione delle Prestazioni 2024 di Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Struttura complessa e votata alla didattica e alla ricerca, ottiene valutazioni elevate (Alto o Molto Alto) nelle aree di Formazione e Gestione dei farmaci (che misurano l’aderenza terapeutica e l’appropriatezza prescrittiva), ma è penalizzata da dati allarmanti per quanto riguarda la Sostenibilità Economico-Patrimoniale e la cronica vetustà delle sue apparecchiature.

Accessibilità e prontezza dei servizi

L’area Accessibilità per il Policlinico mostra risultati generalmente positivi in termini di tempestività degli interventi oncologici, ma con forti criticità nell’ortopedia.

Tumore al colon: La percentuale di interventi per tumore al colon effettuati entro 30 giorni è del 73,3% , un dato in linea con la fascia media nazionale e significativamente migliore rispetto ad altre strutture locali.

La percentuale di interventi per tumore al colon effettuati entro 30 giorni è del , un dato in linea con la fascia media nazionale e significativamente migliore rispetto ad altre strutture locali. Tumore alla mammella: L’ospedale mostra buone prestazioni, operando il 70,5% dei casi entro 30 giorni.

L’ospedale mostra buone prestazioni, operando il dei casi entro 30 giorni. Protesi d’anca: L’indicatore più debole è quello relativo agli interventi di protesi d’anca: solo il 20 % dei pazienti viene operato entro 180 giorni, un risultato che colloca l’ospedale tra le realtà più lente in questo specifico settore, dato simile al Papardo (21,1%).

L’indicatore più debole è quello relativo agli interventi di protesi d’anca: solo il dei pazienti viene operato entro 180 giorni, un risultato che colloca l’ospedale tra le realtà più lente in questo specifico settore, dato simile al Papardo (21,1%). Pronto Soccorso (PS): Il Policlinico gestisce il flusso in modo efficiente in termini di attesa, con solo l’8,1% dei pazienti che ha una permanenza maggiore o uguale a 8 ore, un dato positivo. Ma la percentuale di abbandono del PS raggiunge il 10,6%, allineandosi ad altre strutture nazionali con problemi di sovraffollamento o percezione di inefficienza.

Processi organizzativi e didattica

Il Policlinico, in quanto polo universitario, ottiene ottimi punteggi nell’area Formazione e Didattica, classificata come Molto Alta.

Mobilità Attiva Alta Complessità: Il Policlinico è un forte polo di attrazione per i ricoveri ad alta complessità, con un 27% di ricoveri provenienti da altre Regioni o Province, confermando la sua esperienza in specialità di riferimento.

Il Policlinico è un forte polo di attrazione per i ricoveri ad alta complessità, con un di ricoveri provenienti da altre Regioni o Province, confermando la sua esperienza in specialità di riferimento. Interventi per Sala Operatoria: Per quanto riguarda l’efficienza chirurgica, il Policlinico si posiziona nella fascia media con una media di 677,9 interventi ponderati per sala operatoria, molto al di sotto dei riferimenti di eccellenza.

Per quanto riguarda l’efficienza chirurgica, il Policlinico si posiziona nella fascia media con una media di interventi ponderati per sala operatoria, molto al di sotto dei riferimenti di eccellenza. Degenza Media Pre-Operatoria: Il tempo medio di attesa pre-operatorio è di 2,5 giorni .

Il tempo medio di attesa pre-operatorio è di . Aderenza Terapeutica: L’indicatore di Aderenza Terapeutica è valutato come Molto Alto (82,9%), un dato di eccellenza che dimostra l’efficacia delle politiche prescrittive e di monitoraggio nei confronti dei pazienti cronici.

Sostenibilità, costi e tecnologia: le sfide croniche

L’area Sostenibilità Economico-Patrimoniale è classificata a livello Medio/Basso per il Policlinico.

Costi di Esercizio: il Policlinico registra un Costo Medio per giornata di degenza di 718,3 € , un dato molto elevato che la posiziona ai vertici (seconda solo a Cosenza e prima del Papardo) per i costi di gestione. Similmente, l’incidenza dei costi del personale (48,4%) e dei farmaci (5,2%) sul valore della produzione è superiore alla media.

il Policlinico registra un di , un dato molto elevato che la posiziona ai vertici (seconda solo a Cosenza e prima del Papardo) per i costi di gestione. Similmente, l’incidenza dei costi del personale (48,4%) e dei farmaci (5,2%) sul valore della produzione è superiore alla media. Ritardo Fornitori: Il Policlinico paga i fornitori con un ritardo medio di 25,1 giorni , posizionandosi nella fascia critica per la tempestività dei pagamenti, sebbene in linea con altre realtà sanitarie siciliane.

Il Policlinico paga i fornitori con un ritardo medio di , posizionandosi nella fascia critica per la tempestività dei pagamenti, sebbene in linea con altre realtà sanitarie siciliane. Gestione Magazzino Farmaci: La rotazione del magazzino farmaci è di 12,6 volte/anno, un risultato in linea con i riferimenti nazionali e leggermente migliore del Papardo.

L’area Investimenti rivela il problema strutturale più grave:

Vetustà Tecnologica: Il Policlinico è uno degli ospedali con le apparecchiature più datate d’Italia, con l’ 81 % della dotazione tecnologica con più di 10 anni di esercizio .

Il Policlinico è uno degli ospedali con le apparecchiature più datate d’Italia, con l’ della dotazione tecnologica . Incremento Immobilizzazioni: Nonostante la vetustà, il Policlinico registra un incremento annuo delle immobilizzazioni materiali dell’ 8,3% , un dato che testimonia uno sforzo di investimento volto al recupero del divario tecnologico.

Nonostante la vetustà, il Policlinico registra un dell’ , un dato che testimonia uno sforzo di investimento volto al recupero del divario tecnologico. Ricorso a Noleggio/Leasing: L’utilizzo di noleggio e leasing sui costi complessivi è pari al 25,6%, indicando una forte dipendenza da queste formule per il rinnovo delle attrezzature.

Le conclusioni

In sintesi, il Policlinico eccelle nella sua missione formativa e nel governo clinico (aderenza terapeutica) e si conferma un punto di riferimento per l’alta complessità, l’attrattività interregionale e la ricerca. Ma deve affrontare i problemi legati alla sostenibilità economica (contenimento dei costi per giornata di degenza) e al massivo rinnovo del parco tecnologico obsoleto, elementi che ne minano l’efficienza complessiva. La Direzione è chiamata a un risanamento e a un rilancio che possano allineare l’infrastruttura alla qualità dell’attività clinica e didattica erogata.