Polisportiva Nino Romano, i play-off in serie C sono realtà - Tempostretto

La soddisfazione di Mauro Maccotta dopo il 3-0 alla Cyclopis: "Abbiamo avuto difficoltà infinite e ne siamo usciti"

MILAZZO – Una settimana ricca di eventi per la Polisportiva Nino Romano che, dopo la finale Under 18 femminile persa contro il Team Volley Messina mercoledì scorso, nel confronto di sabato contro la Cyclopis si è imposta 3-0, raggiungendo la PVT Modica, l’altra qualificata del girone di pertinenza, ai

play-off. A consegnare matematicamente il passaggio alla fase finale che determinerà le due formazioni promosse in serie B2 per la stagione 2022/2023, è arrivata anche la sconfitta degli Amici del Volley Giarre, proprio sul terreno della capolista. Grande festa a fine gara per staff, atlete ed il pubblico intervenuto.

La soddisfazione del tecnico Mauro Maccotta: “Abbiamo avuto difficoltà infinite e ne siamo usciti. Da fuori non si è visto ma abbiamo avuto problemi di carattere fisico importanti, di salute di qualche atleta. Aspetti che teniamo per noi. Tutto ciò non ha fatto altro che compattare ancor più il gruppo. Se siamo qui lo dobbiamo a quanto fatto bene e anche meno bene”.

La fase successiva

Definito, intanto, il quadro della fase successiva: si affronteranno le prime due dei due gironi (Com.Fer Palermo e PVT Modica) con gare di andata e ritorno. Al termine del doppio confronto, la vincente verrà direttamente promossa nella categoria superiore, mentre la risultante sconfitta andrà ad affrontare la squadra che la spunterà tra le due seconde classificate, Capacense (girone A) e appunto Nino Romano (girone B). Anche in questo caso, chi avrà la meglio, al termine delle due gare di andata e ritorno, raggiungerà la vincente delle prime classificate in B2. Nino Romano che, dunque, dovrebbe affrontare sabato, 6 maggio al “PalaCiantro” di Milazzo, la Capacense, per poi recarsi al “Siciliano” di Capaci la settimana successiva.

Polisportiva Nino Romano – Cyclopis 3-0 (25-13 25-21 25-10)

Rileggiamo la gara di sabato scorso. La novità di giornata è rappresentata dall’impiego, sin dal primo servizio, di Lorena Pino, nel ruolo di centrale, e dal ritorno tra i convocati della palleggiatrice Alessia De Luca. Nino Romano in campo con Stefania Fleres in regia, sua opposta Rosa Imperiale, centrali Lorena Pina e Claudia Puglisi, posto 4 Angela Bertè e Alessandra Musicò, libero il capitano Giorgia Cuzzocrea. 1° allenatore Mauro Maccotta, 2a allenatrice Federica Lo Duca. Risponde la Cyclopis con Martina Sciacca in regia, Federica Laudani sua opposta, centrali Alessia Romano e Clara Caruso, posto 4 Maria Buda e Miranda Pilar, libero Agnese Spinella. 1a allenatrice Roberta Alosi. Gara sempre agilmente controllata dalle mamertine che, solo nel secondo set, subiscono parzialmente il ritorno delle avversarie, a causa di un approccio più leggero. La Romano è entrata in campo dettando i suoi ritmi, tenendo sempre a

distanza la Cyclopis, sia con giocate veloci, in fase di costruzione, che in difesa dove ha concesso poco. Ottima la prova di Rosa Imperiale (eletta migliore giocatrice della gara), decisiva in attacco da prima come da seconda linea, e della posto 4 Angela Bertè che, dopo un periodo in cui ha tirato il fiato, è tornata sui suoi livelli prestazionali. Solita gara di intelligenza in fase costruttiva e attenzione ai particolari per Stefania Fleres.

Rosa Imperiale Angela Bertè

Le dichiarazioni a fine gara

A fine gara il commento di Simone Lo Duca sulla stagione, sin qui, della Romano: “Girone di ritorno eccezionale! Ricordiamo che la squadra ha perso una sola partita contro la capolista Modica e poi percorso netto, andando a vincere contro le formazioni dirette concorrenti; pensiamo alle vittorie contro Messina Volley e Siracusa in casa, Giarre in trasferta, e con parziali bassi. Tutto questo dimostra crescita della squadra, in termini tecnici e di personalità. Si è riusciti a mettere sempre qualcosa in più degli

avversari che partivano tutti con obiettivi importanti”.

Le dichiarazioni del presidente Maurizio Lo Duca: “Ad inizio stagione non era preventivato questo obiettivo. Partita dopo partita, le ragazze ci hanno creduto; questo soprattutto dopo il periodo di

dicembre in cui abbiamo subito due sconfitte consecutive, lasciando qualche segno anche all’interno del gruppo. Poi, piano piano, si è lavorato e si è ritrovato l’entusiasmo di inizio stagione. Adesso ci godiamo questo risultato e i play-off. L’appetito vien mangiando anche se non so ancora chi incontreremo perchè, per scaramanzia, non guardo mai la classifica dell’altro girone. Adesso andiamo a Messina, contro l’Ssd Unime, più tranquilli, dopo che contro di loro all’andata non siamo riusciti a centrare la Final Four di Coppa Sicilia”. Soddisfatto anche del rendimento delle altre formazioni del club: “Abbiamo da affrontare la fase interterritoriale Under 16 a Catania, dopo aver vinto il titolo territoriale; secondi con l’Under 18 e approfitto per fare ancora i complimenti al Team Volley Messina per la vittoria. Partiremo anche con il campionato Under 12, in cui abbiamo iscritto due squadre, e siamo primi in Seconda Divisione, dove probabilmente faremo lo spareggio per salire in Prima”.

Il tecnico Mauro Maccotta: “Abbiamo sempre programmato e lavorato. Mana mano che si è delineato il livello del campionato si sono presentate delle opportunità. La prima l’abbiamo sprecata, non andando alla finale di Coppa Sicilia a causa di un nostro scivolone in casa in cui abbiamo perso due set. Fino alla fine bisogna agire con prudenza e pensando sempre a ciò che c’è da fare in palestra”. Il tecnico torna anche sulla finale territoriale Under 18: “Intanto, complimenti al Team Volley perchè ha fatto un’ottima prestazione con organizzazione, atlete brave e un tecnico che ha preparato benissimo l’incontro. Partita strana la nostra perchè non siamo mai riusciti ad entrare nel match come sappiamo fare. Nonostante ciò, i set si sono conclusi con parziali alti. Finita la partita ho detto alle ragazze che dobbiamo imparare dalle

sconfitte. Abbiamo fatto quattordici partite con altrettante vittorie; si è sbagliata quella più importante ma si impara nella sconfitta e questa ci deve rafforzare. Quello che mi preoccupava, in vista della gara di oggi, non era il morale delle ragazze ma le difficoltà extra-campo che abbiamo affrontato. Parlo di Claudia (Puglisi), che ha avuto un grave lutto in famiglia. Mi stringo a lei e ad i suoi familiari; tutte persone

eccezionali. Ed in questa situazione lei è stata, in tutti i momenti, con la squadra. Sono veramente grato a tutte le ragazze”. Sulla fase interterritoriale Under 16: “Andremo probabilmente a Catania contro la

favorita Kondor. Sulla carta il pronostico è abbastanza chiuso ma andremo a fare del nostro meglio serenamente e con umiltà”. Sulla stagione, conclude Maccotta: “Abbiamo avuto difficoltà infinite e ne siamo usciti. Da fuori non si è visto ma abbiamo avuto problemi di carattere fisico importanti, di salute di qualche atleta. Aspetti che teniamo per noi. Tutto ciò non ha fatto altro che compattare ancor più il gruppo. Se siamo qui lo dobbiamo a quanto fatto bene e anche meno bene”.

