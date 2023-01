Polisportiva Universitaria Messina a Brescia per il miracolo salvezza - Tempostretto

La formazione che disputa il campionato di Serie A2 di hockey indoor attesa a Brescia nel concentramento conclusivo della stagione

MESSINA – Per la formazione peloriana ultime due giornate del campionato di serie A2 di Hockey Indoor che la vedranno a caccia di un vero miracolo a Brescia. Tra sabato e domenica infatti la Polisportiva Universitaria sarà impegnata in quattro match di fondamentale importanza per le residue speranze di ottenere una salvezza che la squadra messinese ha compromesso nell’ultimo concentramento disputato a Torino con quattro sconfitte in altrettante gare, ma le attenuanti ci furono con tanti atleti rimasti a casa colpiti dall’australiana questa influenza stagionale che sta girando tanto in Italia.

A Brescia sarà sicuramente una Polisportiva Universitaria Messina diversa che intanto potrà contare su tutta la Rosa al completo con l’ucraino Paziuk Slavik pronto a dare il suo importante contributo. Questi i convocati Polisportiva Universitaria Messina: De Domenico, Paziuk, Serra, D’Andrea, Spignolo L., Siracusa, Italia, Rinaldi, Palmas, Brunetto, Ficarra, Blandini.

Il programma del concentramento

Due i match di sabato nel pomeriggio prima il Rassablent Torino a caccia di punti promozione e poi la squadra di casa del Brescia ancora a zero punti, domenica mattina invece saranno Butterfly Roma prima in classifica a punteggio pieno e poi il Potenza Picena diretta concorrente nella lotta salvezza.

Quattro gare in cui i ragazzi di Antonio Spignolo non potranno certamente fare calcoli sono match da vincere, poi alla fine si faranno i conti su cosa non sia andato come sperato se non si dovesse raggiungere la tanto agognata salvezza, un traguardo che invece il presidente Pino Dagostino crede ancora.

