Polistena. Musica a Corte, il ricavato al reparto di Pediatria all'Ospedale Santa Maria degli Ungheresi - Tempostretto

POLISTENA – “Musica a corte”, un concerto che è un gesto solidale e un augurio di buone feste, organizzato da Le Corti – dimora storica, in collaborazione con l’Istituto Giuseppe Rechichi di Polistena e l’Asp di Reggio Calabria e il cui ricavato sarà devoluto interamente al reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi per l’acquisto di strumenti clinici di precisione.

Il concerto si svolgerà nella corte interna di Palazzo Grillo, a Polistena e avrà inizio alle ore 18.30 del prossimo 16 dicembre; le musiche saranno eseguite dal Professor Bruno Gallo e dalla Professoressa Irene Tripodi insieme agli allievi: Venusia Valensisi, Luca Napoli, Chiara Timpani, del Liceo Rechichi di Polistena. Un evento che mette insieme la scuola, l’impresa privata e il sociale della città di Polistena e che apre al pubblico la corte interna di Palazzo Grillo – dimora storica, ristrutturata dalla famiglia Romeo la cui inaugurazione è avvenuta lo scorso luglio.

«Già in occasione dell’apertura di Palazzo Grillo – dice Antonello Romeo – avevamo manifestato la volontà di creare eventi di valore che favorissero occasioni di incontro sociale e culturale per la nostra Polistena». «Vivere insieme un gesto d’amore in musica è un modo per avvicinarci al Santo Natale con senso di comunità e attenzione verso le persone più fragili – dice ancora l’imprenditore -. La collaborazione virtuosa tra il Liceo Rechichi, grazie alla Dirigente dr.ssa Francesca Maria Morabito, il buon dialogo instaurato con il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena, diretto dalla dott.ssa Maria Rosa Calafiore e con i vertici dell’ Asp il Direttore Generale, Lucia Di Furia e il Direttore Sanitario Aziendale, Anna Maria Renda e la nostra realtà d’impresa vuole essere l’occasione per generare una carezza collettiva e simbolica con la quale augurare a tutti e tutte Buone Feste».

«Da parte nostra – dice la referente della Direzione Sanitaria Aziendale, Francesca Liotta – vanno i ringraziamenti per la generosità del gesto che accresce le potenzialità dell’ospedale». Per partecipare al concerto e contribuire alla raccolta fondi è necessario prenotare tramite il ticket ad offerta volontaria reperibile alla reception di Palazzo Grillo, all’Istituto Rechichi e al reparto di Pediatria dell’ Ospedale di Polistena.