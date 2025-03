Polistena. Paziente psichiatrica dà fuoco a materasso e lenzuola, paura in ospedale

I pazienti sono stati prontamente trasferiti in altre strutture o, in alcuni casi, dimessi

POLISTENA – Il reparto di psichiatria dell’ospedale di Polistena è stato evacuato in seguito ad un incendio. Le fiamme si erano propagate dopo che una donna ricoverata nel reparto aveva dato fuoco ad un materasso e lenzuola.

“Attenzione a non pensare di chiudere il reparto“. E’ quanto ha denunciato il Comitato Spontaneo a Tutela della Salute su Facebook, dopo quanto accaduto. “Nel tempo è stato da noi attenzionato perché lasciato senza un primario oramai da molti anni. Ci chiediamo cosa si aspetta? Perché non si da seguito al concorso bandito e mai concluso di qualche anno fa? Dottoressa Di Furia ci può rispondere? Oggi i pazienti ricoverati sono stati mandati in altre strutture e altri ancora dimessi. Il reparto è stato temporaneamente chiuso“.

“Sia chiaro, deve essere urgentemente ripristinato. Non trovate scuse, non devono esistere. In un territorio dove non ci sono strutture sufficienti e dove non esiste servizio territoriale adeguato alle esigenze dei cittadini. Questo reparto rappresenta l’unico punto di cura per molte famiglie abbandonate al proprio destino. Vogliamo sapere – conclude il Comitato – come programmerete il ripristino del reparto, i tempi e soprattutto come intendete proseguire. Informate e rassicurate i cittadini con una nota stampa, credo che è nostro diritto sapere”.