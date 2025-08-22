 Polistena. Rompe il silenzio dopo 19 anni di abusi, arrestato il marito

Polistena. Rompe il silenzio dopo 19 anni di abusi, arrestato il marito

Dario Rondinella

Polistena. Rompe il silenzio dopo 19 anni di abusi, arrestato il marito

Tag:

venerdì 22 Agosto 2025 - 08:33

È stato attivato il “Codice Rosso”, che garantisce priorità assoluta ai casi di violenza domestica e di genere

POLISTENA – Un incubo durato quasi 20 anni, fatto di soprusi, botte, umiliazioni e violenze sessuali consumate tra le mura domestiche e taciute per paura. È la vicenda drammatica di una donna di Polistena che, dopo 19 anni di silenzio, ha trovato il coraggio di denunciare il marito, consegnando ai Carabinieri un racconto agghiacciante di vessazioni e terrore.

Secondo quanto riferito dalla vittima, gli abusi sarebbero iniziati nel 2006, diventando nel tempo sempre più brutali: dalle aggressioni fisiche agli abusi sessuali, fino a una violenza economica che ha piegato l’intera famiglia, riducendo la quotidianità a un clima di paura e umiliazione. Schiacciata da minacce e sopraffazioni, la donna è stata costretta a ricorrere a cure psichiatriche pur di sopportare una condizione che sembrava senza via d’uscita.

La denuncia, presentata ai Carabinieri della Stazione di Polistena, ha dato avvio a un’indagine immediata coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal procuratore Emanuele Crescenti. È stato attivato il “Codice Rosso”, che garantisce priorità assoluta ai casi di violenza domestica e di genere.

L’uomo è ora chiamato a rispondere di reati gravissimi: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori. Un quadro definito dai militari come quello di un soggetto dalla bramosia sessuale e dalla violenza incontrollabile, capace di trasformare la propria casa in un luogo di terrore. La gravità e la reiterazione delle condotte hanno spinto il Giudice a disporre per lui la misura più severa: la custodia cautelare in carcere.

Tradotto in un istituto penitenziario, l’uomo resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Nel weekend lieve calo termico per correnti dall’Atlantico, rischio di qualche temporale sul Tirreno
Messina, la Doadi s’accorda per la gestione sportiva. Peditto direttore generale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED