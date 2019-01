Casalvecchio, sopralluogo all'Abbazia dell'assessore regionale Falcone

CASALVECCHIO SICULO - L'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone si è recato in visita nel Comune di Casalvecchio Siculo, per un sopralluogo presso l’abbazia dei Santi Pietro e Paolo D’agro. Il rappresentante del Governo regionale è rimasto sorpreso in positivo della bellezza e dell’importanza che questo sito, di grande valore culturale, può assumere.

"Abbiamo espresso le criticità legate al tragitto - ha spiegato il deputato regionale e sindaco di S. Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice - e in modo particolare la necessità di reggimentare le acque in prossimità dei vecchi forni per poter avere un’ottimale strada di accesso a questo splendido luogo. Il Comune di Casalvecchio ha preparato uno studio di fattibilità per un primo intervento che vedremo di seguire per capire come trovare una soluzione. Ringrazio il sindaco Marco Saetti - aggiunge Lo Giudice - e l’Amministrazione, per averci accolto con disponibilità insieme al capogruppo di minoranza casalvetino (e Portavoce di Sicilia Vera) Carmelo Palella che da tempo sollecitava questo sopralluogo sperando di addivenire ad una soluzione".