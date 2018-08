Furci. E' Catania il nuovo assessore: sostituisce il dimissionario Ferrara

FURCI SICULO. E' Giovanni Catania il nuovo assessore che subentra al dimissionario Andrea Ferrara, costretto a lasciare per motivi di lavoro. Catania è stato il più votato della lista Per Furci (278 preferenze) alle amministrative dello scorso giugno. La nomina è stata ufficializzata questa mattina dal sindaco Matteo Francilia, il quale ha contestualmente conferito le deleghe.

Al neo assessore vanno Turismo, spettacoli, politiche giovanili, sport, partecipazione attiva, tutela e decoro del territorio, attività produttive e artigianato. Queste ultime deleghe sono state tolte a Francesco Moschella. Francilia ha tenuto per se l'Ambiente delegando alla consigliera Cordaro questo ramo dell'amministrazione e la raccolta differenziata. Cordaro ricoprirà tra l'altro il ruolo di capogruppo di maggioranza. Francilia ha affidato anche la Cultura in delega alla consigliera Rosanna Garufi, che già si occupava di pubblica istruzione.

Il sindaco si è detto "soddisfatto perchéancora una volta il nostro gruppo ha dimostrato grande compattezza nello scegliere Catania quale assessore considerato il fatto che ciascun componente della squadra poteva svolgere questo ruolo. In particolar modo voglio ringraziare Manuela Cordaro e Rosanna Garufi, le quali hanno da subito deciso di non proporsi per la carica assessoriale in quanto ritengono che possono continuare a svolgere lo stesso ruolo con identica incisività anche da consigliere comunali". Fra due anni e mezzo ci potrebbe essere una rotazione. Anche questa concordata, precisa Francilia.