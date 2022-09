Politiche 2022. Reggio, Noi moderati sprizza fiducia da tutti i pori: «Largamente sopra il 3%» - Tempostretto

Inaugurazione per la sede elettorale reggina della ‘gamba centrista’ della coalizione di centrodestra coi capilista Foti (Camera) e Bevilacqua (Senato)

REGGIO CALABRIA – Inaugurata ieri sera, lungo il centralissimo corso Garibaldi, la sede elettorale di Noi moderati, la ‘gamba centrista’ della coalizione di centrodestra che mette insieme Coraggio Italia, Italia al centro, Noi con l’Italia e Udc.

Un raggruppamento politico, hanno detto fra l’altro l’ex senatore Franco Bevilacqua – capolista al proporzionale per Palazzo Madama – e l’ex deputato reggino Nino Foti (nella foto insieme a Serena Anghelone), capolista al proporzionale per Montecitorio, che «ogni giorno di più conferma d’essere oltre la soglia del 3% nazionale prevista dal Rosatellum. Siamo ampiamente sopra quella soglia, ma non ci fermiamo: obiettivo, contribuire più possibile alla causa del centrodestra».

La sede elettorale nel cuore di Reggio Calabria invece è considerata da Foti un punto-crocevia per «dedicarci all’ascolto di una cittadinanza, che oggi bussa per chiedere semplicemente aiuto. Il caro vita degli ultimi mesi ha messo in ginocchio famiglie di lavoratori, che in passato mai avrebbero pensato di non arrivare a fine mese. Serve una politica energetica, ma serve soprattutto una svolta».

Così anche Serena Anghelone, a sua volta candidata nell’elenco bloccato di Noi moderati per la Camera dei deputati.

Più che una sede, quella di corso Garibaldi è considerata dalla Anghelone «una casa, un rifugio nel momento in cui la politica spaventa» per «moderati e liberali confusi e in cerca di concretezza, a cui possiamo offrire contenuti e competenza».

