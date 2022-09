Politiche 2022, stamattina a Reggio presentano la candidatura per il M5S Foti e l'uscente Auddino - Tempostretto

Uno è senatore uscente, l'altro è stato candidato sindaco pentastellato alle ultime Comunali. L'appuntamento è per le 11,30 in un noto hotel cittadino

REGGIO CALABRIA – Uno è senatore uscente, l’altro è stato candidato sindaco pentastellato alle ultime Comunali. L’appuntamento è per le 11,30 alla “Sala Meeting” dell’Hotel Eubea di Reggio Calabria per la presentazione della candidatura per il Movimento Cinquestelle di Giuseppe Auddino (parlamentare uscente polistenese), ricandidato nel listino plurinominale al Senato e all’uninominale nel collegio Calabria Sud, e di Fabio Foti (che per l’appunto ha tentato la scalata a Palazzo San Giorgio nel settembre del 2020), candidato alla Camera nel collegio uninominale Scilla-Reggio-Locri-Monasterace.

All’incontro con la stampa sarà presente anche la parlamentare europea pentastellata Laura Ferrara.

Gli interventi saranno moderati dall’attivista di Cinquestelle Domenico Augliera.

Articoli correlati