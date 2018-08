Aggredisce una donna per rubarle il portafogli. Arrestato un 22enne

L'ha pedinata e aggredita alle spalle, rubandole il portafogli, in centro città, all'uscita di una farmacia. E' stata ancora una volta la videosorveglianza, oltre alla descrizione fornita da parte della donna aggredita, ad aiutare i poliziotti dei volanti a riconoscere il 22enne Vladimir Rinaldi, che ha precedenti specifici, trovato in casa sua con ancora addosso gli stessi vestiti usati per la rapina.

Ha provato a scappare ma è stato subito fermato. Aveva ancora in tasca i soldi rubati, mentre aveva gettato il portafogli. Il denaro, 85 euro, è stato restituito alla donna. Il ragazzo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di rito per direttissima.