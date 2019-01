Ai domiciliari perché maltratta la moglie. Esce per raggiungerla, bloccato

MESSINA - E' ai domiciliari per maltrattamenti ai danni della moglie, ma ha lasciato casa per tentare di raggiungerla. Un 32enne messinese ha trovato i poliziotti delle Volanti che lo hanno arrestato per il reato di evasione.

Arrestato ieri anche un cittadino algerino di 55 anni, senza fissa dimora, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2016 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina per i reati di danneggiamento ed invasione di terreni o edifici. I poliziotti della Squadra Mobile lo hanno rintracciato e trasferito presso la locale casa circondariale dove sconterà una pena di 4 mesi e 10 giorni. L’uomo è stato denunciato per violazione del Testo Unico sull’Immigrazione, avendo ignorato un precedente decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Catania ed un ordine di allontanamento del Questore di Messina.