Messina, Daspo del Questore a parcheggiatore abusivo

E’ incappato nei controlli della Polizia il parcheggiatore abusivo che “esercitava” nella centralissima piazza Maurolico. L’uomo è stato sorpreso più volte a chiedere spiccioli in cambio dei suoi “servigi”, e adesso è arrivato il DASPO del Questore, che lo obbliga a non avvicinarsi più all’area per almeno sei mesi.

Il controllo che ha permesso di “sloggiare” il parcheggiatore abusivo rientra nella campagna denominata Quartieri Sicuri e che vede gli agenti impegnati in straordinari servizidi pattugliamento del territorio.

La scorsa settimana gli agenti hanno passato al setaccio i quartieri della zona centro-sud, in particolare tra Santa Lucia sopra Contesse e Villaggio Aldisio.

I poliziotti hanno sottoposto a controllo 100 soggetti destinatari, a vario titolo, di provvedimenti restrittivi della libertà personale ed effettuato cinque perquisizioni. Venti le persone multate per violazione del codice della strada, 4 i veicoli sequestrati e 5 quelli oggetto di furto rinvenuti.

Due persone sono state arrestate per evasione dagli arresti domiciliari, sorpresi entrambi a consumare marijuana fuori casa. Denunciate inoltre 5 persone: due per furto in abitazione, una per abbandono di animali, un’altra per guida senza patente ed infine una per resistenza a pubblico ufficiale.