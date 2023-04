Polizia municipale, al comando ancora Blasco con una proroga - Tempostretto

Salvo sorprese, il sindaco Basile sarebbe intenzionato a rinnovare l'incarico che scade il 15 maggio

MESSINA – Anche se per il sindaco Basile l’obiettivo rimane il concorso, non sarà congedato il comandante della polizia municipale Stefano Blasco. Dal primo cittadino non è arrivata ancora la conferma ma in ambito sindacale si dà per certa la proroga, con il nulla osta da Enna, da sei mesi a un anno come scenario temporale. Da più parti, sia in Consiglio comunale sia all’interno di più realtà, in questi giorni Csa Regioni Autonomie Locali, si è auspicata una scelta che garantisca stabilità.

Da noi contattati, né il comandante né il sindaco hanno ritenuto di doversi pronunciare. Un mese fa così si era espresso Basile: “Il tema è che questa struttura amministrativa è in fase di revisione, con i concorsi per i nuovi dirigenti e l’ampliamento della pianta organica. È necessario un comandante che duri tre, quattro, cinque anni e su questo punto ci stiamo muovendo. Nel fabbisogno triennale prevederemo una figura stabile. Il problema non è il rinnovo di Blasco ma dare garanzie e certezze a un ente che, rispetto al passato, oggi, grazie a qualcuno, ha la possibilità di strutturarsi in maniera diversa. Attiveremo una figura dirigenziale con un concorso”.

Da parte sua, Blasco ha più volte espresso il desiderio di rimanere: “Lo sforzo avviato presuppone la fiducia del sindaco Federico Basile. Se questa fiducia permane, sarò ben felice di continuare a servire la città e i messinesi. In attesa di 100 nuovi agenti, e di una necessaria riorganizzazione nei prossimi anni, abbiamo potenziato i nuclei radiomobile e motociclisti”.

