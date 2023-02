Polizia municipale. "In attesa di 100 nuovi agenti potenziamo i nuclei radiomobile e motociclisti" - Tempostretto

Lo sottolinea il comandante Stefano Blasco, in sinergia con l'amministrazone comunale: "La rirganizzazione dei servizi è fondamentale"

MESSINA – 100 nuovi agenti nei prossimi anni. La riorganizzazione della polizia municipale è un elemento centrale di una Messina futura, più vivibile, e le assunzioni rappresentano un tassello prezioso di questo processo. Da parte sua, il comandante Stefano Blasco è consapevole di quanto lavoro ci voglia ancora rispetto alle necessità della città: “Passata la fase ininterrotta dei grandi eventi da maggio a gennaio e delle emergenze, con il sindaco Basile, il vicesindaco Mondello e il direttore generale Puccio stiamo lavorando alla riorganizzazione dei servizi e alla cura quotidiana dei territori, potenziando i nuclei radiomobile e motociclisti. Il tutto è stato possibile grazie ai corsi per l’ottenimento della patente di servizio prefettizia, che adesso consentono di avere più personale abilitato alla guida dei mezzi di servizi”.

Il comandante Stefano Blasco

Aggiunge il comandante della polizia municipale: “Una svolta fortemente voluta dall’amministrazione per aumentare la presenza sul territorio e l’efficienza complessiva dei servizi. Ciò in attesa dell’assunzione e formazione di 100 nuovi agenti, per intraprendere un nuovo corso. Il progetto è quello di far tornare il corpo della Polizia municipale di Messina ai fasti di quando era considerato uno dei migliori d’Italia”.

Nel frattempo, si registra un rafforzamento del pattugliamento giorno e notte (nella foto della galleria) nei parchi, ville comunali e Camposanto, e la polizia municipale ha intensificato i controlli nelle strade. L’obiettivo è quello di contrastare le quotidiane violazioni delle regole, a partire dall’occupazione degli stalli destinati a persone con disabilità.

Chi vede calpestato il proprio diritto può comunicare al numero 090771000 gli stalli dove sostano auto prive di contrassegno, che ostruiscono gli scivoli per portatori di handicap o che invadono i marciapiedi. Tuttavia, nella fase attuale, senza un’alleanza tra cittadinanza e polizia municipale l’impresa è ardua, tra carenze d’organico e vastità dei problemi nel territorio. Da considerare pure il lavoro quotidiano meno visibile che il corpo di polizia svolge per assicurare l’efficacia dei servizi comunali.

Intervento della polizia municipale come supporto all’Amam

