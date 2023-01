Villa Dante sorvegliata speciale tra cani randagi e motorini - Tempostretto

Numerose le segnalazioni dei cittadini ricevute dalla polizia municipale: al centro dei controlli le cinque ville comunali e il Camposanto

MESSINA – Proprio il 30 gennaio Tempostretto ha pubblicato la segnalazione di una lettrice sui cani randagi a Villa Dante e la strage di gatti. E non a caso la polizia municipale ha deciso di fare di Villa Dante una “sorvegliata speciale” al pari delle altre quattro ville comunali: Villa Sabin, Villa Quasimodo, Villa Gino Prudente, Villa Mazzini. E in più il Gran Camposanto, cimitero monumentale di Messina. Sono stati intensificati i controlli all’interno di parchi e ville in seguito alle segnalazioni dei cittadini su cani randagi e mototorini che scorazzano, in particolare a Villa Dante.

La polizia municipale al Camposanto

Cani randagi e di grossa taglia, senza museruola e senza guinzaglio, ma anche motocicli che si introducono all’interno e possibili movimenti all’interno della microcriminalità: ecco il quadro che emerge. Da qui l’impegno delle pattuglie appartenenti al nucleo operativo radiomobile del corpo di polizia municipale, su indirizzo del sindaco Basile e del comandante Blasco, con la possibilità di chiamare il numero della centrale operativa 090771000. La speranza dei cittadini è che anche queste ville non siano mai terre di nessuno.



Articoli correlati