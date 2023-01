"Ma non ci si può fermare un attimino?", la sosta selvaggia e le vecchie abitudini VIDEO - Tempostretto

L'intervento della polizia municipale e le reazioni della cittadinanza: la strada è ancora lunga perché a Messina si rispettino le regole

montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – La strada è ancora lunga perché Messina diventi una città dove si rispettano le regole. Ancora in tanti sono scioccati perché non sia più tollerato fermarsi con l’auto in doppia fila per prendere il caffè o andare al bagno. E spesso s’implora un “attimino” – che, al pari di attenzionare e criticità, attenta alla lingua italiana – per andare da qualche parte, sempre con somma urgenza. Nel video, si assiste a verbalizzazioni e rimozioni delle auto in via Garibaldi, da parte della polizia municipale, in modo da procedere alla pulizia delle caditoie dell’Amam. Nella foto, invece, una rimozione in via Centonze.

Sia chiaro, nessuno è esente da colpe e, così come pretendiamo il massimo dal corpo dei vigili, in attesa delle nuove assunzioni auspicate dal comandante Stefano Blasco e previste nei prossimi anni, noi cittadini dobbiamo fare la nostra parte. Un’altra Messina, più civile, è possibile.

