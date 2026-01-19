 Polo natatorio Cappuccini. A breve la piscina esterna, avanti anche l’iter per quella interna

Marco Ipsale

lunedì 19 Gennaio 2026 - 08:00

MESSINA – La piscina Cappuccini potrebbe riaprire a febbraio. E’ l’ennesima previsione dopo quelle fallite degli scorsi mesi. Nel frattempo il Comune accelera l’iter burocratico anche per il recupero definitivo della vasca coperta, chiusa ormai dal 2019. Un doppio binario operativo che punta a restituire alla città uno dei poli sportivi più importanti, grazie a un piano di investimenti che sfiora i 5,5 milioni di euro.

Piscina scoperta: fine dei lavori e riapertura imminente

Per la vasca olimpionica esterna il conto alla rovescia è iniziato. Dopo una serie di interventi di manutenzione straordinaria e la risoluzione di alcuni imprevisti tecnici legati a filtri e caldaie, i lavori di ripristino sono alle battute finali.

Gli interventi hanno riguardato non solo la vasca da 50 metri, ma anche la ristrutturazione degli spogliatoi, degli impianti di illuminazione e l’adeguamento dei percorsi per i disabili.

Piscina coperta: nominata la rup

Parallelamente alla riapertura dell’area esterna, va avanti l’iter per la piscina coperta. Il Dipartimento Servizi Manutentivi ha nominato l’ingegnera Laura Bottari responsabile unica del progetto per il “Recupero e riqualificazione della piscina coperta”. Prossimo passo la predisposizione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip).

L’intervento è sostenuto da una copertura finanziaria di 2,5 milioni di euro, già inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Si tratta di risorse programmate nell’ambito dell’accordo per i Fondi di Sviluppo e Coesione (Fsc) 2021-2027. Con la nomina della rup, il Comune di Messina formalizza l’avvio della procedura, atto indispensabile per rendere operativi i flussi finanziari e procedere verso la fase di gara.

L’obiettivo è il rifacimento totale della copertura, crollata anni fa, e l’efficientamento energetico dell’intera ala dell’edificio. Gli uffici potranno ora procedere alla redazione del Documento d’indirizzo alla progettazione, atto necessario per bandire la gara per la progettazione esecutiva entro l’anno in corso.

Complessivamente, l’intero polo natatorio Cappuccini è al centro di una programmazione da circa 5,5 milioni di euro. Una cifra che comprende sia i lavori già ultimati nella vasca esterna sia quelli imminenti nella parte interna, oltre alla riqualificazione della vasca per i tuffi e degli spazi comuni. Un centro sportivo integrato con il vicino campo di atletica, anch’esso destinatario di futuri interventi di riqualificazione.

