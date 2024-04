Polo scientifico marino a Messina, Commissioni Ars aprono la strada all’ecoacquario dello Stretto

Sarà proposto un ordine del giorno al Governo

MESSINA – Un polo scientifico internazionale dedicato alla tutela della biodiversità marina nello Stretto di Messina. La proposta del deputato regionale Alessandro De Leo (Sud chiama Nord) è stata vagliata in Commissione all’Assemblea regionale siciliana . Il progetto include un eco-grande acquario e un parco blu delle sirene ed ha l’obiettivo di fare della Sicilia un punto di riferimento nel Mediterraneo per l’economia e l’ambiente.

Le Commissioni riunite (erano presenti tra gli altri, l’avv. Giuseppe Terranova e il prof. Iosè Gambino, promotori della proposta di realizzazione del Polo scientifico internazionale per la tutela della biodiversità marina) hanno accolto con favore la proposta e hanno convenuto di portare all’Assemblea un ordine del giorno che impegni il Governo a un approfondimento e a uno sviluppo concreto del progetto.

“Lo Stretto rappresenta un’occasione unica per la rigenerazione e lo sviluppo di Messina”, ha dichiarato De Leo. “Questo progetto – ha aggiunto – potrebbe davvero dare nuova vita alla città e renderla un’attrattiva turistica di livello internazionale”.

L’idea di una “città per il mare” che promuova il mare come patrimonio dell’umanità è stata accolta con entusiasmo dalle Commissioni. Il progetto Ecoacquario dello Stretto ha il potenziale per diventare un modello per altre città costiere in Italia e nel mondo. “La struttura polivalente che si andrebbe a realizzare – conclude De Leo – sarebbe uno dei primi esempi di città per il mare, che porterà a promuovere l’idea della risorsa mare come Patrimonio dell’Umanità”.