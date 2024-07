Ponte, Ciucci: “La formazione per lo sviluppo del territorio”

Così l'amministratore delegato della società Stretto di Messina dopo aver incontrato il ministro Valditara. Ha partecipato il senatore Germanà

Ponte sullo Stretto. Ieri l’aggiornamento dei piani particellari, con riduzioni degli asservimenti e delle occupazioni temporanee, sul fronte degli espropri. Sempre l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha incontrato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, “unitamente ai rappresentanti delle istituzioni centrali e delle regioni”. In primo piano – ha commentato Ciucci–il tema della formazione, testimoniando l’effettiva volontà di fare del ponte sullo Stretto di Messina una grande occasione di sviluppo per il territorio. L’obiettivo della formazione, con l’individuazione di profili professionali legati all’alta specializzazione delle lavorazioni e degli aspetti gestionali connessi alla realizzazione del ponte, è di massimizzare le ricadute occupazionali per le regioni Calabria e Sicilia, a conferma che il ponte è un’opera del territorio per il territorio. L’azione formativa, che sarà avviata anche con l’aggiornamento di protocolli già stipulati, si avvale della naturale caratteristica del ponte di essere laboratorio in grado di promuovere relazioni tra scienza, tecnologia, territorio e mercato. Relazioni necessarie per offrire concrete e reali opportunità per la ricerca, l’occupazione e lo sviluppo d’impresa”.

Germanà: “Un confronto sulle professionalità richieste”

Ha sottolineato in una nota, a sua volta, il senatore messinese Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama: “Ho partecipato alla riunione che si è tenuta al ministero dell’Istruzione e del Merito per dare inizio a una collaborazione sistematica. Collaborazione che ha l’obiettivo di soddisfare il fabbisogno occupazionale per la realizzazione delle opere infrastrutturali. Un confronto costruttivo sulle professionalità richieste per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e delle altre grandi opere in Calabria e in Sicilia. L’istruzione tecnico-professionale è importante per la formazione di maestranze settoriali e per questo ringrazio il ministro Valditara per l’attenta e concreta collaborazione. Il Ponte sullo Stretto consentirà al Meridione e a tutto il Paese di diventare l’hub dell’Europa nel Mediterraneo e di rilanciare lo sviluppo e la crescita della Sicilia”.

