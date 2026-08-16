Ponte, Ciucci: “Non ci saranno aumenti di costi”

L'Ad della Stretto di Messina, dopo il parere del Consiglio lavori pubblici, rassicura sul piano economico "Obiettivo apertura al traffico nel 2034"

“Per la costruzione del ponte sullo Stretto, non prevediamo incrementi di costi rispetto ai 13,5 miliardi preventivati. E lo stesso discorso riguarda le tempistiche. Rimane fermo l’obiettivo dell’apertura al traffico nel 2034”. L’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, fa il punto sul recente parere positivo, ma con 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo, da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il massimo organo tecnico consultivo del Paese.

“La stragrande maggioranza delle prescrizioni confermano le raccomandazioni del comitato scientifico, l’organo indipendente previsto dalla legge. Si tratta di temi sui quali stavamo già lavorando, perché avevamo già previsto una serie di approfondimenti da sviluppare in fase di esecutivo. Trattandosi di temi a noi già noti e sui quali erano già previsti i doverosi approfondimenti che una progettazione esecutiva comporta. Ricordo che a quest’opera lavorano da anni i massimi esperti nella progettazione e costruzione di ponti sospesi. All’estero vedono il Ponte come un banco di prova per il Paese. Cerchiamo tutti insieme di raggiungere l’obiettivo”, sostiene l’ad della Stretto di Messina.

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