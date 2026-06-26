Ponte, Ciucci si difende: “Fantasiose ricostruzioni su conversazione intercettata”

L'Ad della Stretto di Messina interviene dopo la pubblicazione di alcune intercettazioni che lo riguardano. Barbagallo (Pd): "L'opera si rivela sempre più un verminaio"

“Sono del tutto fantasiose e fuori dal contesto temporale le interpretazioni riportare dai giornali e dalle agenzie di stampa relative alla mia conversazione del 2 ottobre con l’avv. Saccomano, intercettata nell’ambito delle indagini della Procura di Roma”. Così l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci all’Ansa.

““Il 2 ottobre 2025 – spiega Ciucci – la Corte dei conti era in una fase preliminare di valutazione sulla delibera CIPESS di approvazione del ponte sullo stretto. In particolare, nell’ambito delle normali procedure, aveva appena richiesto alcuni approfondimenti ed era in corso la predisposizione, da parte delle competenti Amministrazioni con il contributo di Stretto di Messina, della documentazione per rispondere. Ne deriva che la valutazione della Corte era ben lontana dal noto esito negativo del 29 ottobre 2025. Infatti, solo il successivo 22 ottobre la Corte ha deciso di deferire l’esame della delibera CIPESS alla Sezione Centrale di controllo. Quindi risulta privo di valenza anche temporale il significato attribuito alla mia conversazione telefonica del 2 ottobre con l’Avv. Saccomanno, da me conclusa con evidente ironia. Nell’ambito del descritto contesto temporale risultano ugualmente prive di fondamento le congetture riguardanti il convegno del 30 ottobre, organizzato ben prima della fissazione dell’adunanza del 29”.

Barbagallo (Pd): “Il Ponte da infrastruttura faraonica a vermicaio”

“Il Ponte sullo Stretto si rivela sempre più un verminaio piuttosto che l’infrastruttura faraonica promessa da Salvini e rimasta solo sulla carta. E’ molto grave che un ministro della Repubblica si dica pronto a dichiarare guerra ai magistrati che fanno il loro mestiere, ovvero effettuare i controlli e le verifiche opportune sui progetti. Ora il ministro delle infrastrutture più evanescente della storia della Repubblica deve venire in Parlamento e spiegare in aula questo ennesimo passo falso che riguarda il Ponte sullo stretto, tutto questo mentre ogni giorno assistiamo a malfunzionamenti alle linee ferroviarie, treni bloccati e disagi per pendolari e turisti. Il progetto Ponte sullo Stretto è tristemente finito, a questo punto in un binario morto”. Lo ha detto Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd Sicilia e capogruppo Pd in commissione Trasporti della Camera, intervenendo oggi a Taormina al XX Nations Award-Thinkingreen, commentando gli sviluppi dell’inchiesta per corruzione e violazione del segreto d’ufficio condotta dalla Procura di Roma, nell’ambito della quale – secondo quanto riportato da alcuni quotidiani – il Ros avrebbe depositato una informativa con alcune intercettazioni tra cui anche quella in cui due indagati riferiscono la frase di Salvini di fronte alla bocciatura della delibera Cipess sul ponte sullo Stretto da parte della Corte dei conti.

Germanà (Lega): “Spingiamo per il Ponte”

Intanto, il segretario regionale della Lega in Sicilia, Nino Germanà, corregge il tiro rispetto ad una dichiarazione del capogruppo alla Camera Riccardo Molinari che nei giorni scorsi, sulle strategia di partito, aveva detto di spingere più sulla Tav e meno sul Ponte dello Stretto. A Taormina dove è in corso l’evento Thinkingreen – Il salotto dell’economia sostenibile, Nino Germanà, incalzato dai giornalisti, dice: “Le opere portano sviluppo ed economia nei territori. La Lega deve avere l’ambizione di poter affermare che il Ponte va fatto, così some la Tav, la Pedemontana e il Terzo valico. Tutto ciò è possibile perché la Lega ha una classe dirigente che è tra le migliori del Paese. Il partito ha ormai una visione completa dell’Italia. Siamo la Lega dei territori che dà risposte concrete alle comunità ed ai cittadini”. Conclude il segretario siciliano del carroccio.