Ponte, Ciucci torna a Messina: “Espropri su 300 case, molte seconde o terze”

L'amministratore delegato della Stretto di Messina spiega che sono poche le prime case interessate. A breve uno sportello al Palacultura

“La nostra città dovrà avere un ruolo centrale nell’ambito della realizzazione dell’opera, come nella individuazione delle opere di accompagnamento e di pianificazione infrastrutturale in generale con l’obiettivo di massimizzare le ricadute positive del ponte sul nostro territorio”.

Così il sindaco Federico Basile, ieri, al termine di un incontro a Palazzo Zanca con l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Per fare “il punto delle attività in corso e in programmazione per la realizzazione del ponte” erano presenti anche il direttore generale Salvo Puccio e il vicesindaco Salvatore Mondello.

Ciucci ha annunciato che a breve verrà aperto uno sportello espropri al Palacultura, anticipando che le case interessate dagli espropri sono circa 300 a Messina e 150 a Villa San Giovanni (ci sono anche altri espropri su terreni non edificati), molte delle quali seconde o terze case. Il prossimo 13 marzo il progetto aggiornato sarà presentato in Aula consiliare al Comune di Messina.