Ponte, class action contro la Stretto di Messina Spa

L'iniziativa di 104 cittadini che puntano ad ottenere la "cessazione immediata di ogni atto o comportamento pregiudizievole dei diritti e degli interessi collettivi all’ambiente, alla salute e allo sviluppo sostenibile nell’area dello stretto di Messina"

104 cittadini contro il ponte sullo Stretto. Un’opera dannosa e quindi da troncare. Su incarico ricevuto da 104 persone, gli avvocati Aurora Notarianni, Giuseppe Vitarelli, Antonino De Luca (del Foro di Messina) e Maria Grazia Fedele (del Foro di Reggio Calabria), il 13 giugno, hanno promosso un’azione inibitoria collettiva, depositando telematicamente un ricorso al Tribunale di Roma (Sezione Imprese) contro la società Stretto di Messina Spa. Le parole attengono alla sfera giuridica ma la sostanza della class action è chiara: per i 104 cittadini la grande opera danneggia ambiente, salute e sviluppo sostenibile. E va soppressa ogni azione che possa danneggiare diritti e interessi collettivi.

Il ponte non è fattibile sul piano ambientale, strutturale ed economico”

Con questa azione si punta a chiedere al giudice di “accertare la responsabilità della società e il danno ingiusto causato per la violazione del dovere di diligenza, correttezza e buona fede proseguendo nell’attività per la realizzazione dell’opera nonostante il ponte sullo Stretto di Messina – si legge in una nota dei ricorrenti – non abbia alcun reale interesse strategico e non sia fattibile sotto i profili ambientali, strutturali ed economici”.

“I 104 privati cittadini che hanno intrapreso questa azione – sostengono – vivono e amano le due sponde dello Stretto di Messina e hanno un interesse comune alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico e archeologico, dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi ed intendono porre in essere ogni attività necessaria a preservare il territorio, la qualità della vita, la salute e il benessere anche nell’interesse delle future generazioni”.

Attraverso la class action, i cittadini sostengono che il cosiddetto decreto Ponte sia “costituzionalmente illegittimo e contrario alla normativa europea e in conseguenza denunziano l’illegittimità dell’operato della società guidata da Pietro Ciucci, per violazione di numerose norme interne ed eurounitarie, oltre che internazionali”. Nel ricorso sono indicate le norme violate, gli interessi sovraindividuali da tutelare ed anche il pregiudizio, sulle sfere giuridiche individuali e collettive, di natura patrimoniale e non patrimoniale causato.

“Si chiede la cessazione di ogni attività, basta ponte”

Il collegio di difesa precisa: “Questo ricorso mira ad accertare e dichiarare ammissibile e fondata l’azione inibitoria collettiva proposta. Vogliamo, così, ottenere la cessazione immediata, da parte della società Stretto di Messina, di ogni atto o comportamento pregiudizievole dei diritti e degli interessi collettivi e diffusi e giuridicamente protetti, di ogni attività tendente all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, di ogni comportamento relativo al riavvio dell’attività di progettazione dell’opera. E, per l’effetto, ordinare la cessazione immediata di ogni attività negoziale, della stipula di atti aggiuntivi, unilaterali e contrattuali, onerosi e non e di ogni deliberazione del CdA”.

Si chiede pure la soppressione “di ogni atto o documento prodotto nel procedimento innanzi alla Commissione Via-Vas (Valutazione impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica, n.d.r.) e alla Conferenza dei servizi. E di ordinare la cessazione di ogni attività connessa e conseguente idonea a reiterare la condotta danno degli interessi collettivi e meritevoli di tutela. E si chiede di vietarne la reiterazione. Adesso, dopo il deposito del ricorso, attendiamo la data di fissazione dell’udienza”.

