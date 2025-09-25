Ponte sullo Stretto, ecco i chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti

Venti giorni di tempo per rispondere
Ponte sullo Stretto. La delibera Cipess “si appalesa più come una ricognizione delle attività intestate ai diversi attori istituzionali del procedimento che come una ponderazione delle risultanze di dette attività, sotto il profilo sia fattuale che giuridico”. Per questo la Corte dei Conti chiede di “acquisire chiarimenti ed elementi informativi in relazione agli aspetti, di seguito, partitamente indicati”.
ASPETTI PROCEDURALI
- Atto aggiuntivo e tempistiche: La Corte chiede “chiarimenti in ordine alla formale acquisizione di detti atti da parte del Mit e di codesto Comitato”. Viene sollevata una “perplessità” riguardo la “previsione di cui al punto 5.1. del dispositivo della delibera laddove subordina l’efficacia della stessa alla registrazione” di un decreto interministeriale. Secondo la Corte, “sarebbe stato necessario completare l’iter del previo… decreto interministeriale Mit/Mef anche con riguardo alla fase integrativa dell’efficacia”. La Corte dei Conti aggiunge che “in nessun modo l’Avvocatura di Stato esclude la necessità della previa registrazione”.
- Deliberazione Iropi: Si richiedono chiarimenti sulle “valutazioni svolte da codesto Comitato in relazione all’efficacia della delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025”, che ha approvato la relazione relativa ai “motivi imperativi di interesse pubblico Iropi”. Viene chiesta la compatibilità di tale atto con “la Direttiva 92/43/Cee e con le Linee Guida VIncA”.
- Mancanza di pareri: La Corte lamenta la “mancata preventiva acquisizione dell’avviso” del Nucleo di consulenza (Nars) e chiede chiarimenti “per escludere la competenza dell’Autorità di regolazione dei trasporti”.
IL PROGETTO DEFINITIVO
La Corte chiede chiarimenti in merito al fatto che “le plurime prescrizioni e raccomandazioni di cui alla delibera Cipe numero 66/2003 risulterebbero non del tutto ottemperate”. Viene inoltre notato che “non risulta in atti il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (voto 220 del 1997)”.
PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO – QUADRO ECONOMICO
- Discrepanze e oneri: La Corte manifesta “perplessità” sul “disallineamento tra l’importo asseverato dalla società Kpmg… e quello… attestato nel quadro economico approvato il 6 agosto 2025”. Sono richiesti chiarimenti su “quali criteri siano stati applicati per la relativa quantificazione” degli “oneri per Cct” e sull’incremento dei costi della sicurezza. Chiarimenti vengono chiesti anche per gli importi relativi a “Opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale”.
- Validità dei requisiti: La Corte vuole sapere quali “valutazioni” siano state svolte “ai fini della ripresa degli effetti del contratto originario e alle verifiche svolte circa la permanenza in capo al Contraente generale dei requisiti di gara”.
RISPETTO DELLA NORMATIVA EUROUNITARIA
Infine, si chiedono “chiarimenti in merito alle valutazioni svolte da codesto Comitato in relazione al rispetto della direttiva 2014/24/Ue”.
La Corte dei Conti, nel suo rilievo, concede un termine di 20 giorni all’amministrazione per rispondere, avvisando che “Trascorso detto periodo, la Sezione potrà decidere allo stato degli atti”.
Quando un organo non è di parte denota grande obiettività. La Corte ha tolto molte maschere a un progetto pieno di magagne. Tutti i pareri espresso finora provenivano da organi governativi, non indipendenti nei propri giudizi.