Ponte e opere compensative. La controreplica della Musolino: “Solo progetti già finanziati”

Prosegue lo scontro fra la senatrice e il sindaco

“Ad una replica come quella del sindaco Basile, che ha avuto bisogno di ben 24 ore perché qualcuno gliela imbastisse, intendo rispondere punto per punto e con la chiarezza dei dati”. Così la senatrice Dafne Musolino replica alla nota del primo cittadino di Messina sulle opere compensative legate al Ponte sullo Stretto.

“La sua risposta – affonda la senatrice – conferma che non sa distinguere la critica politica dal ‘pensiero fisso’ di cui mi accusa. Io mi sveglio ogni mattina con il dovere di vigilare su come vengono spesi i soldi pubblici, non con l’ansia di fare proclami. Lei, invece, sembra svegliarsi con l’urgenza di inventare titoli da sbandierare, dimenticando i dettagli fondamentali”.

Di seguito, l’analisi della senatrice Musolino:

1. EDILIZIA RESIDENZIALE: LA FARSA DEI FONDI PINQUA

Tra le “opere compensative” sbandierate dal sindaco Basile in Commissione figura la voce “Rifunzionalizzazione ambiti risanamento per edilizia residenziale – Fondi Pinqua (23,4 milioni)”. “Il Sindaco chiarisca subito cosa significhi parlare di ‘lotto non coperto da fondi Pinqua’. Se i progetti sono davvero cantierabili ed esecutivi, indichi con precisione quali siano queste aree e perché continui a richiamare i fondi Pinqua, già assegnati e vincolati. Diversamente, è evidente che si stia giocando con le parole per spacciare come nuove risorse ciò che in realtà è già finanziato, confondendo cittadini e Commissione”.

2. RETI IDRICHE: LA MEMORIA CORTA SU PNRR E CIS

Il Sindaco presenta come nuove opere interventi già noti e finanziati. “Riferisca con chiarezza se i lotti Nord (Annunziata) e Sud (Gazzi e villaggi) non coincidano con i 7 progetti già presentati nel settembre 2022 sul C.I.S. ‘Acqua bene comune’ per € 54.582.009, o con quelli trasmessi nell’ottobre 2022 sul PNRR – M2C4 – Investimento 4.2 (acqua) per € 26.500.000, o ancora sul PNRR – M2C4 – Investimento 4.4 (fognatura e depurazione) per € 14.278.941. Dati ufficiali, riportati dallo stesso Sindaco in un comunicato stampa del 9 novembre 2022. Delle due l’una: o Basile smentisce se stesso, o ammetta di presentare come ‘nuove’ opere già note e già finanziate”.

3. STRADE: I 33 MILIONI FANTASMA DEI FONDI FSC

Il 9 luglio 2025 Basile annunciava il “Piano straordinario di manutenzione strade e rigenerazione urbana” da 33 milioni di euro a valere su fondi FSC 2021/27. “Eppure, quei 33 milioni non compaiono nella lista dei progetti dell’Accordo FSC 2021/27 per la Sicilia, firmato il 27 maggio 2024. Il Sindaco chiarisca una volta per tutte da chi è finanziato questo famigerato piano: Regione, Stato o opere compensative? Inoltre, il 25 luglio dichiarava che gli appalti sarebbero stati aggiudicati entro fine anno. Ma lo sa che prima occorre avviare le procedure di gara? Sono state avviate? O siamo di fronte all’ennesimo annuncio privo di fondamento?”.

CONCLUSIONE: “DILETTANTI ALLO SBARAGLIO”

“Quanto ai ‘dilettanti allo sbaraglio’ – conclude la senatrice Musolino – le ricordo che i dilettanti di solito fanno annunci senza copertura, confondono cittadini e Commissione, e parlano di milioni che non compaiono negli atti ufficiali. Non le sembra una definizione più vicina al suo operato che al mio? Non voglio commentare neppure le espressioni che usa, come ‘bivacco’, perché danno la misura della mediocrità del pensiero e della totale assenza del tono istituzionale che sono la ragione per la quale resterà sempre un sindaco di provincia, pur avendo ricevuto il dono di rappresentare immeritatamente, senza voti e senza ambizioni, la mia città”.

“In ultimo, per quanto attiene il confronto, direi che ad uno che ha bisogno di 24 ore perché i suoi uffici imbastiscano una risposta, peraltro così scadente e imprecisa, in un improbabile incontro non sarebbe prevista la modalità ‘aiuto da casa’ da parte di tecnici, assessori e consiglieri che gli insufflerebbero risposte, tra l’altro, scadenti come queste”.