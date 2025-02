Germanà: “Il ponte serve alla Sicilia più di ospedali e strade, Basile ripensaci”

Il senatore: "Si tratta della chiave per risolvere i problemi di Messina". Fischi dalla platea di ScN. Spazio No ponte: "Il sindaco si schieri per il no"

“Solo con una chiave di lettura provocatoria si può affermare che il Ponte sullo Stretto serve prima di strade, ferrovie e ospedali. Da cinquant’anni sentiamo sempre la stessa storiella: prima le opere che servono alla Sicilia e poi il Ponte. Ma il risultato è che non abbiamo né il Ponte né le altre cose.

L’infrastruttura nello Stretto sarà un grande attrattore ed è anche la chiave per risolvere tanti altri problemi”. A sostenerlo è stato oggi il senatore e segretario regionale della Lega Nino Germanà davanti alla platea di Sud chiama Nord, a Palermo, per l’assemblea costituente “La Sicilia che vorrei” (fonte Italpress) . Da qui fischi per il senatore su questo punto.

“Come De Luca su Schifani, anche Basile può cambiare idea sul ponte”

Germanà ha invitato, “così come Cateno De Luca ha avuto il coraggio di cambiare posizione sul presidente Schifani”, il sindaco Federico Basile a cambiare atteggiamento nei confronti della grande opera. E ha aggiunto: “Così come è stato già vent’anni fa, quando grazie al Ponte si sono trovati i

fondi per completare gli ultimi lotti dell’autostrada Messina-Palermo, lo è oggi dopo vent’anni anni con trenta miliardi già stanziati dal gruppo FS per l’alta velocità tra Sicilia e Calabria, e per tanto altro ancora”.

Spazio No ponte: “Basile si schieri per il no, difendendo il suo territorio”

In realtà, il sindaco di Messina insiste, negli ultimi tempi, sull’importanza delle opere compensative. Ed è stato criticato da Spazio No ponte: “La città non è ancora preda dei cantieri del ponte ma in questi giorni è entrata in crisi dopo un fenomeno climatico che è avvenuto in passato e che si ripeterà in futuro con precipitazioni violente e disastrose. Tutta la provincia ha subito dissesti idrogeologici, questo avviene tutte le volte che le precipitazioni si presentano intense ed avverrà sempre più spesso a causa dei fenomeni causati dai cambiamenti climatici. Se i cantieri fossero stati attivi sarebbe stato molto più complicato intervenire in caso di emergenze. Il tutto aggravando la condizione già precaria di interi quartieri urbani e i villaggi nelle vicinanze della città, trascurati da decenni dalle amministrazioni locali, soffrirebbero più di quanto già accade oggi. Come può un sindaco e la sua amministrazione assumersi la responsabilità di avere una città disastrata da cantieri infiniti sui quali, sempre più frequentemente, potranno riversarsi acque meteoriche e fango trascinato da sicuri smottamenti?”.

E ancora: “È per questo che bisognerebbe usare ingenti risorse per mettere in sicurezza la città e la sua provincia dalla delicata morfologia, e tutta l’intera isola. Il sindaco smetta di essere ambiguo e si pronunci nettamente una volta per tutte contro la cantierizzazione dei lavori per il ponte, che disastrosamente metterebbero in crisi irreversibilmente un’intera città sotto il profilo della viabilità e della vivibilità. E provveda a chiedere risorse finanziare per la sicurezza di un territorio precario sotto il profilo idrogeologico e sismico”.

