Ponte, in commissione le “interferenze” trovate dal Comune su opere stradali e ferroviarie

L'architetto Cutroneo ha parlato dei problemi presentati da Basile a Roma, legati soprattutto alla viabilità. Ma la seduta è stata sospesa dopo uno scontro tra consiglieri

MESSINA – La commissione Ponte presieduta da Pippo Trischitta è tornata a riunirsi per parlare delle osservazioni mosse dall’amministrazione comunale, diverse settimane fa, durante la conferenza dei servizi. Ospite l’architetto Antonella Cutroneo, che ha firmato il documento con le rilevazioni.

Cutroneo: “Interferenze su opere stradali e ferroviarie”

Cutroneo ha spiegato: “Il collegamento stabile prevede il ponte sospeso a campata unica e le opere connesse, funzionali al ponte stesso, che interessano tutto il territorio e sono opere stradali e ferroviarie. Con le opere stradali si va dalla Panoramica all’Annunziata per circa 11km e 300 metri, mentre 18 km con 16 di galleria riguardano le opere ferroviarie dalla panoramica a Contesse. Il dipartimento ha evidenziato varie interferenze con la viabilità cittadina. Sinteticamente ne abbiamo una con il Pilone, sulla via circuito tra Faro e Ganzirri dove non è prevista viabilità alternativa per il cantiere. Un’altra è alla salita Frantinaro, coperta dall’impalcato del ponte, e anche lì senza viabilità alternativa. Un’altra interferenza è sul viale Europa, dove ci sarà la fermata ferroviaria Europa. E altri due aspetti da evidenziare sono i collegamenti all’Annunziata, perché non è stato previsto il collegamento con viale Giostra”. Nelle tavole mostrate dall’architetto, anche un’interferenza nel passaggio del tragitto su parte dell’inceneritore mentre quella con il polo universitario è stata eliminata.

Lo scontro in aula e la seduta sospesa

Cutroneo, dopo l’analisi fatta sulle mappe, ha spiegato che “avremo un incontro con la società Stretto di Messina in cui ci confronteremo proprio su questi aspetti”. Tanti i dubbi che sono rimasti, anche dopo gli interventi dei consiglieri Libero Gioveni (FdI), Giuseppe Schepis (Basile sindaco) e Felice Calabrò (Pd). Il clima si è anche inasprito proprio durante l’intervento di quest’ultimo, a causa di uno scontro verbale acceso con il presidente Trischitta, che lo ha accusato di tirarlo “in ballo a titolo personale”. E proprio in virtù dello scontro, la seduta è stata poi sospesa con il presidente Trischitta ad affermare che “alle 13.33 dichiaro chiusa la seduta perché non sono in grado di continuare”.