Ponte Mela, da oggi la chiusura. Il sindaco di Milazzo: “Protesteremo”

Già da oggi la chiusura del Ponte Mela, sul quale saranno eseguiti dei lavori di consolidamento. Il sindaco di Milazzo annuncia proteste

MILAZZO – Nessuna strada alternativa al Ponte Mela, da oggi ufficialmente chiuso per l’esecuzione di lavori di consolidamento. A comunicarlo, dopo aver ricevuto l’ordinanza della III Direzione “Viabilità Metropolitana”, è lo stesso Comune di Milazzo che sottolinea come non sia stata attivata alcuna soluzione alternativa rispetto a quanto invece era emerso nei giorni scorsi.

Nell’ordinanza, spiega il Comune di Milazzo, viene richiamata una nota del Genio Civile dello scorso 17 aprile con la quale il Rup ed il responsabile dei lavori avevano richiesto “l’immediata interdizione del traffico veicolare sul viadotto” in considerazione “dell’attesa

impraticabilità dell’ipotesi di procedere alla demolizione per cantieri successivi, nonché le acclarate condizioni di degrado degli elementi strutturali del viadotto che non assicurano le necessarie condizioni per l’utilizzazione in sicurezza dell’infrastruttura viaria”.

«Pretendiamo di sapere cosa è successo nell’iter di questo progetto -ha dichiarato Midili- visto che inizialmente era presente il bypass, poi eliminato perché si è ritenuto che la transitabilità potesse essere mantenuta anche nel corso dei lavori di ristrutturazione. Poi la ditta aggiudicataria dell’appalto ha espresso il proprio dissenso a questa eventualità, ed ecco che ci ritroviamo senza bypass e con una chiusura senza tempo visto che è prevista sino alla fine dei lavori».

Il primo cittadino milazzese ha quindi proseguito, spiegando che saranno avviate delle azioni di protesta: «Per quanto ci riguarda -ha dichiarato Midili- noi sindaci apriremo un fronte di protesta coinvolgendo anche le istituzioni regionali affinché sia adottata una soluzione idonea a consentire la transitabile tra Milazzo e i Comuni della fascia costiera tirrenica, attraverso la litoranea di Ponente che non unisce solo la nostra città a Barcellona ma anche a metà turistiche molto frequentate in estate dai villeggianti come Portorosa e Tonnarella».

Articoli correlati